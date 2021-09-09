Тело пятого погибшего после взрыва в Ногинске достали из-под завалов. Жертвой стал 10-летний мальчик
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Тело пятого погибшего после взрыва в Ногинске достали из-под завалов. Жертвой стал 10-летний мальчик

8:52:019/9/2021Фото: Teltgram-канал "Life Shot"
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На данный момент судьба еще двух жителей дома остается неизвестной.

Кадр из видео Telegram-канала "Life Shot"

По предварительной информации ведомства, пятой жертвой взрыва стал 10-летний мальчик. Судьба еще двух человек неизвестна.

Напомним, взрыв газа произошел в среду рано утром в девятиэтажном жилом доме. Здание частично разрушено, с первого по третий этаж. От квартир осталась лишь груда обломков, пыли и стекол. Основной причиной взрыва названа бытовая утечка газа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий взрыва в жилом доме в Ногинске, а также о мерах поддержки, которая будет оказана пострадавшим. По его словам, пострадавшие получат от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а семьи погибших — по 1 млн.

Отметим, было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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