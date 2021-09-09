Пожизненно осужденный за теракт в школе Беслана требует пересмотра приговора
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Пожизненно осужденный за теракт в школе Беслана требует пересмотра приговора

9:10:389/9/2021Фото: Pixabay
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Мужчина был приговорен к пожизненному заключению за теракт в бесланской школе в 2004 году, но считает, что адвокат его плохо защищал.

Обвиняемый должен был отбывать наказание пожизненно

Нурпаши Кулаев, осужденный на пожизненное заключение за захват школы №1 в Беслане, попросил пересмотреть его дело и направил обращение в аппарат Уполномоченного по правам человека Северной Осетии, которое будет рассмотрено в течение 30 дней. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Террорист уверен, что его адвокат, Альберт Плиев, провел некачественную работу со стороны защиты обвиняемого.
Террорист пытается доказать, что он оказался участником захвата школы совершенно случайно. До последнего не знал, зачем и куда его везли соучастники.

Напомним, 1 сентября 2004 года в Беслане в школе №1 боевики захватили более 1100 человек. 3 сентября начался штурм школы. Всего во время теракта погибли 334 человека. Был уничтожен 31 террорист.

Через два года, 26 мая 2006 года, Нурпашу Кулаева признали виновным в терроризме, убийстве двух и более человек, посягательстве на жизнь. Суд счел, что террорист заслуживает высшей меры наказания — смертной казни, но, учитывая мораторий в России, ее заменили на пожизненное заключение в колонии особого режима.

Кулаев отбывает пожизненное заключение в колонии «Полярная Сова» в поселке Харп на Ямале. Он единственный из захвативших школу террористов, выживший после штурма.

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