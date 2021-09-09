Петербургский СКА потерпел первое поражение в сезоне Континентальной хоккейной лиги

Петербургский СКА проиграл со счетом 2:4 екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3 475 зрителей.
Из команды победителей шайбы забросили: Алексей Макеев (11-я минута), Брукс Мэйсек (16), Стефан да Коста (25) и Райан Спунер (50), у проигравших отличились Фредрик Хендемарк (29) и Антон Бурдасов (45).
Отметим, защитник СКА швед Оскар Фантенберг провел сотый матч в КХЛ.
Это первое поражение СКА после серии из трех побед. На данный момент, клуб располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции и имеет шесть очков. А вот для команды из Екатеринбурга победа в чемпионате стала дебютом, благодаря чему и поднялась на десятую строчку на Востоке, набрав два очка.
Напомним, следующим матчем будет борьба клуба из Санкт-Петербурга с нижегородским "Торпедо" 12 сентября, "Автомобилист" в гостях встретится с минским "Динамо" 10 сентября.