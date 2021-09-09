Аккредитации журналистов нет в мэрии Бердска, заявил глава Шестернин. Но СМИ туда нельзя
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Аккредитации журналистов нет в мэрии Бердска, заявил глава Шестернин. Но СМИ туда нельзя

9:58:339/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ответ на запрос "Курьер. Среда. Бердск" должен был поступить еще 20 августа. Но это произошло лишь 8 сентября - спустя два дня после после публикации о задержке ответа. Итак, вот что рассказал Евгений Шестернин об аккредитации журналистов.

Мэр Бердска Евгений Шестернин впускает на совещания избранные СМИ
Сюжет: СМИ и мэр Бердска
Мэр Евгений Шестернин забыл рассказать СМИ об аккредитации журналистов в мэрии Бердска

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Мэр Бердска ответил на запрос "Курьер. Среда. Бердск" связанный с аккредитацией журналистов. Редакция направляла запрос с девятью вопросами на имя главы администрации Евгения Шестернина еще 20 июля 2021 года. Все вопросы касались аккредитации СМИ для присутствия журналистов на различных мероприятиях и совещаниях с мэром и чиновниками города. Например, существует ли нормативно-локальный документ в мэрии Бердска, который регламентирует приглашение СМИ Бердска на совещания и мероприятия мэрии.

Напомним, на сегодняшний день СМИ Бердска запрещено посещать любые мероприятия, которые проходят в стенах администрации. Под запретом и аппаратное совещание с главой города, которое проходит один раз в неделю - по понедельникам. На нем могут присутствовать только лишь избранные СМИ и строго по приглашению Евгения Шестернина. На аппаратном совещании руководители всех учреждений Бердска отчитываются о проделанной работе и рассказывают о планах, которые намечены к выполнению.

Журналистам издания дважды отказывали в посещении аппаратного совещания прямо на пороге мэрии. В последний раз новый руководитель пресс-центра Бердска Елена Скипина заявила, что "у меня есть документ, по которому есть аккредитация. Ваша организация не указана в нем".

При этим ответ должен был поступить еще 20 августа. Но это произошло лишь 8 сентября - спустя два дня после после публикации о задержке ответа. Итак, вот что рассказал Евгений Шестернин "Курьер. Среда. Бердск" об аккредитации журналистов:

- Для организации аккредитации журналистов средств массовой информации подготовлен проект постановления администрации города Бердска «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при администрации города Бердска». В настоящее время проект проходит процедуру согласования. После утверждения, документ будет опубликован и направлен редакторам средств массовой информации города Бердска. Аккредитация журналистов осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Разработчик документа об аккредитации журналистов СМИ Бердска администрация города Бердска.

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