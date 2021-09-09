Что можно и что категорически нельзя делать 9 сентября на народный праздник Два Пимена? Что нужно обязательно развесить по дому

9 сентября в церковном и народном календаре отмечается праздник Два Пимена, то есть почитается память Святых Пимена Великого и Пимена Палестинского. От чего и пошло название праздника.
Преподобные были монахами и отшельниками и всю свою жизнь провели, посвятив себя молитвам Господу.
Что нельзя делать 9 сентября
Нельзя поднимать что-либо на перекрестке, а то можно навлечь неудачу или попасть в аварию.
На два Пимена не следует давать деньги в долг, может случиться так, что вам их не вернут или долго не будут отдавать.
Этот день не благоприятен, чтобы играть свадьбу и свататься - потому что считается несчастливым для заключения браков.
Запрещено ломать ветви рябины – их можно только собирать с земли - иначе рябина отомстит зубной болью.
В древности было традиционным ритуалом у крестьян - развешивать веточки рябины по углам дома. Считалось, что это может защитить от всего злого: от ворожбы, порчи, сглаза, плохих людей. Некоторые делали себе крестик из рябины и вешали на шею. Во многих дворах рябину сажали рядом с крыльцом или у забора, поскольку это дерево символизировало силу и могущество.
Есть необычное придание, будто ягоды рябины — символ истинной и крепкой любви. Раньше люди верили, что рябина может унять все страхи перед лицом зла. Поэтому многие, перед каким-то серьезным событием брали с собой, как талисман, бусы из этой ягоды.