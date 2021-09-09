Что можно и что категорически нельзя делать 9 сентября на народный праздник Два Пимена? Что нужно обязательно развесить по дому
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что можно и что категорически нельзя делать 9 сентября на народный праздник Два Пимена? Что нужно обязательно развесить по дому

9:00:509/9/2021Фото: pixabay.com
0

Ягоды рябины — символ истинной и крепкой любви.

Запрещено ломать ветви рябины – их можно только собирать с земли

9 сентября в церковном и народном календаре отмечается праздник Два Пимена, то есть почитается память Святых Пимена Великого и Пимена Палестинского. От чего и пошло название праздника.
Преподобные были монахами и отшельниками и всю свою жизнь провели, посвятив себя молитвам Господу.

Что нельзя делать 9 сентября

Нельзя поднимать что-либо на перекрестке, а то можно навлечь неудачу или попасть в аварию.

На два Пимена не следует давать деньги в долг, может случиться так, что вам их не вернут или долго не будут отдавать.

Этот день не благоприятен, чтобы играть свадьбу и свататься - потому что считается несчастливым для заключения браков.

Запрещено ломать ветви рябины – их можно только собирать с земли - иначе рябина отомстит зубной болью.

В древности было традиционным ритуалом у крестьян - развешивать веточки рябины по углам дома. Считалось, что это может защитить от всего злого: от ворожбы, порчи, сглаза, плохих людей. Некоторые делали себе крестик из рябины и вешали на шею. Во многих дворах рябину сажали рядом с крыльцом или у забора, поскольку это дерево символизировало силу и могущество.

Есть необычное придание, будто ягоды рябины — символ истинной и крепкой любви. Раньше люди верили, что рябина может унять все страхи перед лицом зла. Поэтому многие, перед каким-то серьезным событием брали с собой, как талисман, бусы из этой ягоды.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Известны подробности гибели министра МЧС: что сказала Симоньян
Погиб, пытаясь спасти другого: подробности смерти главы МЧС
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Каждому важно знать, что творит сало с организмом
Первый день в МГУ: что случилось с 9-летней студенткой
Опаснейший продукт: все покупают, не зная, что он провоцирует рак
Вот почему нельзя спать с телефоном рядом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
традициичто нельзя делатьприметы день Пимена Великогодень Два Пимена
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соберете себе ягод домой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и что категорически нельзя делать 9 сентября на народный праздник Два Пимена? Что нужно обязательно развесить по дому
9:00:50 9/9/2021
Что можно и что категорически нельзя делать 9 сентября на народный праздник Два Пимена? Что нужно обязательно развесить по дому
Тело пятого погибшего после взрыва в Ногинске достали из-под завалов. Жертвой стал 10-летний мальчик
8:52:01 9/9/2021
Тело пятого погибшего после взрыва в Ногинске достали из-под завалов. Жертвой стал 10-летний мальчик
Бомбезные открытки для дизайнеров в профессиональный праздник 9 сентября
8:45:30 9/9/2021
Бомбезные открытки для дизайнеров в профессиональный праздник 9 сентября
Светлые открытки и слова с постом Гедальи 9 сентября для знакомых и друзей
7:45:43 9/9/2021
Светлые открытки и слова с постом Гедальи 9 сентября для знакомых и друзей
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 сентября 2021 в России и мире
7:20:26 9/9/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 сентября 2021 в России и мире
Для самых великолепных яркие открытки и добрые слова 9 сентября
7:15:13 9/9/2021
Для самых великолепных яркие открытки и добрые слова 9 сентября
Можно ли 10 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских?
7:00:25 9/9/2021
Можно ли 10 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских?
БердскПогода в Бердске 9 сентября 2021 года: с какой силой подует ветер в этот день?
6:30:35 9/9/2021
Погода в Бердске 9 сентября 2021 года: с какой силой подует ветер в этот день?
Какой сегодня церковный праздник 9 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
6:20:44 9/9/2021
Какой сегодня церковный праздник 9 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Прорыв в области артрита: исследование обнаруживает ключевую новую причину и новое высокоэффективное лечение
6:00:40 9/9/2021
Прорыв в области артрита: исследование обнаруживает ключевую новую причину и новое высокоэффективное лечение