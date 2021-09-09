Мощное дерево рухнуло и перегородило ул. Космическую в Бердске из-за шторма утром 9 сентября

Бердские спасатели освободили проезжую часть улицы Космической от упавшего на дорогу дерева. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал начальник бердского поисково-спасательного отряда МЧС Николай Ярманов. Как стало известно, дерево упало сегодня, 9 сентября в 7 часов утра.
- Пострадавших на месте не было,- сообщил Николай Егорович.
Падение деревьев сегодня происходит по всей стране. Это связано с резкой смены погоды и климатических условий. В гидрометцентре предупреждали об усилении ветра до 18-20 метров в секунду и похолодании воздуха. Этой ночью возможны и заморозки до -2.
Напомним, что зачастую деревья из-за сильного ветра падают и на автомобили. Так, 19 августа 2020 года, огромное дерево упало прямо на автомобиль, припарковавшийся у парковки лицея №7 Бердска. Инцидент произошел после мощного урагана с ливнем, громом и молниями. Дерево обрушило провода линии электропередач.