Светлые открытки и слова с постом Гедальи 9 сентября для знакомых и друзей
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Светлые открытки и слова с постом Гедальи 9 сентября для знакомых и друзей

7:45:439/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пост Гедалии — день траура и поста в иудаизме, отмечаемый 3-го тишрея, на следующий день после Рош Ха-Шана (двухдневного праздника начала нового года).

Пост Гедальи

Убийство Гедальи – это последнее звено в цепи эпизодов, связанных с разрушением первого Храма. Точнее, его последнее следствие – полное изгнание евреев из Эрец Исраэль. Их полное насильственное переселение «на реки Вавилонские».

Рамбам в своем труде «Мишне Тора» пишет, что пост 3 тишрея был установлен из-за того, что после убийства Гедальи расторглась связь народа с Землей: в тот раз всего на несколько десятилетий, но в следующий – уже на значительно больший срок.

Пост Гедальи

Трагедию эту усугубляет тот факт, что вина за смерть Гедальи лежала не на внешних врагах, а на другом еврее.

Убийство Гедальи – это результат внутренних политических разборок.
Со смертью Гедальи евреи оказались в очень сложном положении. Где искать себе защиту? Единственным убежищем им казался Египет, куда не могла дотянуться рука Навуходоносора. Но, несмотря на то, что прошло уже около девятисот лет со времени освобождения их предков из Египетского рабства, генетическая память евреев хранила ненависть к Египту. Терзаемые отчаянием и страхом, они обратились за советом к Иеремии. И пророк огласил полученное пророчество:

“Так говорит Господь, Бог Израиля: … если останетесь на земле сей, то Я устрою вас и не разорю, насажу и не искореню… Не бойтесь царя Вавилонского, … ибо Я с вами, чтобы спасать вас… Если же вы скажете: “не хотим жить в этой земле” и не послушаетесь голоса Господа, Бога вашего, говоря: “нет, мы пойдем в землю Египетскую”… то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле Египетской… Вам, остаток Йеhуды, изрек Господь: не ходите в Египет; твердо знайте, что Я предостерегал вас!” (Иеремия 42:9-19).

Увы, предостережения и мольбы пророка не возымели действия. Еврейские беженцы двинулись в Египет, поселились в нем, и многие стали идолопоклонниками.

Несколько лет спустя в Египте произошел переворот. Пророчество сбылось

Источник: jewish-secret.com

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