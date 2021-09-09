С днем тестировщика прикольные картинки для поздравления 9 сентября

Программы вам тестировать неново,
Никто не ведает сколь это не легко.
Всех тестировщиков хочу поздравить,
Карьеры ваши, пускай льются далеко.
Чтобы болезни вас не донимали,
Чтоб монитор не посадил глаза.
Чтобы ошибки все смогли исправить,
Чтоб счастье вам сказало — да!
Тестировщики, сегодня
Поздравляю с вашим днем.
Пусть ПО вас не подводит,
Деньги льют пускай дождем.
Важная работа ваша
Пусть приносит вам успех.
В жизни личной — только счастья.
Быть оптимистичней всех.
С восхищением на мордах
Осторожненько, слегка
Протестируем мы торты
И шампанского бокал.
Не жалея животов мы,
Режем рыбу и халву:
Мы проверим, а готов ли
Тестировщик к торжеству?
И дружней и веселей
Мы без скромности без лишней
Протестируем винишко
На торжественном столе.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru