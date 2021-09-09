Из-за визга дрели ради нового онкоцентра не могут разговаривать с врачами пациенты поликлиники №2 Бердска. Смотрите видео
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Из-за визга дрели ради нового онкоцентра не могут разговаривать с врачами пациенты поликлиники №2 Бердска. Смотрите видео

4:21:509/9/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео
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Работы производятся для того, чтобы поскорее запустить центр амбулаторной онкологической помощи, но людям на это наплевать. Бердчане желают получить консультацию специалиста в спокойствии, однако врачи с замечаниями к администрации больницы не обращались.

Медики и пациенты жалуются на шум строителей

Из-за строительных работ страдают жители Бердска.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Светлана, невообразимый шум доносится в поликлинике №2 на ул. Боровой. По словам бердчанки, с таким шумом пациентам очень сложно общаться с медиками. Строитель шумит дрелью.

- С таким шумом невозможно вести приём врачам в медсанчасти БЭМЗа,- поведала редакции Светлана.

По словам начальника пресс-службы ЦГБ Бердска Аркадия Ефимовича, в настоящее время на базе поликлиники №2 происходит создание Центра амбулаторной онкологической помощи в рамках областной программы.

- Идет подготовка помещений для установки современного оборудования последних поколений: аппарата МРТ, КТ. Это очень серьезные технологические работы. Их нужно завершить в определенные сроки. Пациенты должны отнестись к этому в рамках разумности, - поведал Аркадий.

Как выяснилось, здание центра амбулаторной онкологической помощи планируется запустить в ноябре. Сейчас работы идут к завершению. Далее планируется монтаж оборудования.

Отметим, ранее сообщалось, что в 2021 году потрачено более 1 млрд 335 млн рублей на региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Согласно майским указам президента Владимира Путина от 2018 года, смертность от онкологии в Новосибирской области должна снизиться в 2024 году до 185 человек на 100 тыс. населения

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