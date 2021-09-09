Ольга Серябкина скрывает округлившийся живот свободной одеждой. Певица скоро станет мамой?
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Ольга Серябкина скрывает округлившийся живот свободной одеждой. Певица скоро станет мамой?

3:19:229/9/2021Фото: Инстаграм Ольги Серябкиной
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Поклонники певицы заметили изменения в образе артистки.

Кадр видео из инстаграма Ольги

Певица Ольга Серябкина несколько дней назад появилась на сцене в пиджаке свободного кроя. После этого выхода фанаты знаменитости стали думать, что 36-летняя звезда ждет первого ребенка.

На днях Ольга выложила в свой инстаграм видеофрагмент из телепередачи, в котором принимает непосредственное участие. На шоу Серябкина пришла в платье свободного кроя, однако можно рассмотреть округлившийся живот певицы.

Стоит отметить, что сама девушка никак не комментирует слухи о своей беременности. Однако, как заметили подписчики, в последнее время она перестала делиться фотографиями в полный рост. Аудитория Ольги уверены — она находится на последних месяцах беременности и скоро станет мамой.

Напомним, в прошлом году Серябкина вышла замуж за своего директора и продюсера Георгия Начкебия.

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