Пациентка со сломанным пальцем на ноге несколько часов ждала врача в приемном покое ЦГБ Бердска

Возмущена отсутствием хирурга-травматолога в поликлинике №2 и длительной записью на прием бердчанка Татьяна Парфенова. О произошедшей с ней ситуации, женщина рассказала "Курьер. Среда. Бердск" 9 сентября.
Как стало известно, Татьяна повредила ногу позавчера, 7 сентября. С обращением она обратилась по месту жительства в поликлинику №2 , однако получила неутешительный ответ.
- Мне нужен был хирург-травматолог. Я думала, что сломала палец на ноге, так как очень сильно упала. Муж повез в больницу и мне объяснили, что у них нет этого врача. Сотрудница регистратуры мне объяснила так: "Вы сейчас идете в приемный покой, там вам врач напишет бумажку, потом вы придете ко мне и запишитесь на прием в поликлинику №1 к травматологу. Вам задним числом оформят больничный",- поведала Татьяна.
По словам горожанки, напрямую записаться к хирургу-травматологу в поликлинике №1 нельзя.
- Мне сказали, что запись только на 23 сентября. Я так понимаю, что нужно за две недели записываться? Вдруг ты что-то себе сломаешь! - с сарказмом произнесла Татьяна.
Несмотря на это бердчанка приехала в приемный покой. Медсестры ответили женщине, что ей придется подождать, так как доктор сможет к ней выйти только в течение дня. Парфенова ждала врача с утра и до 11:00, но специалист так и не появился. В итоге женщина не выдержала и обратилась в платную поликлинику.
- Хорошо, что у меня муж на машине и есть материальная возможность. Я нашла платного травматолога в Академгородке. За 5 тысяч рублей оформила больничный, сделала снимки и все прошла. Как быть людям, у которых нет возможности для такой медицины? У нас в Бердске все так плохо? - возмущенно изъявила горожанка.
Начальник пресс-службы больницы Бердска Аркадий Ефимович затруднился ответить на вопрос: почему врач к Татьяне Парфеновой не пришел. По словам Аркадия, в приемном покое медики находятся круглосуточно, ведь в городе в любой момент может произойти непредвиденное. Также сотрудник порекомендовал женщине обратиться с официальным запросом к руководству поликлиники.