Пациентка со сломанным пальцем на ноге несколько часов ждала врача в приемном покое ЦГБ Бердска
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Пациентка со сломанным пальцем на ноге несколько часов ждала врача в приемном покое ЦГБ Бердска

5:04:249/9/2021,Алина БуроваФото: Курьер.Среда.Бердск
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По словам бердчанки, к хирургу-травматологу попасть не так просто. Для начала необходимо обратиться в приемный покой, однако, по словам горожанки, толку от этого никакого.

Женщина ждала врача, но тщетно

Возмущена отсутствием хирурга-травматолога в поликлинике №2 и длительной записью на прием бердчанка Татьяна Парфенова. О произошедшей с ней ситуации, женщина рассказала "Курьер. Среда. Бердск" 9 сентября.

Как стало известно, Татьяна повредила ногу позавчера, 7 сентября. С обращением она обратилась по месту жительства в поликлинику №2 , однако получила неутешительный ответ.

- Мне нужен был хирург-травматолог. Я думала, что сломала палец на ноге, так как очень сильно упала. Муж повез в больницу и мне объяснили, что у них нет этого врача. Сотрудница регистратуры мне объяснила так: "Вы сейчас идете в приемный покой, там вам врач напишет бумажку, потом вы придете ко мне и запишитесь на прием в поликлинику №1 к травматологу. Вам задним числом оформят больничный",- поведала Татьяна.

По словам горожанки, напрямую записаться к хирургу-травматологу в поликлинике №1 нельзя.

- Мне сказали, что запись только на 23 сентября. Я так понимаю, что нужно за две недели записываться? Вдруг ты что-то себе сломаешь! - с сарказмом произнесла Татьяна.

Несмотря на это бердчанка приехала в приемный покой. Медсестры ответили женщине, что ей придется подождать, так как доктор сможет к ней выйти только в течение дня. Парфенова ждала врача с утра и до 11:00, но специалист так и не появился. В итоге женщина не выдержала и обратилась в платную поликлинику.

- Хорошо, что у меня муж на машине и есть материальная возможность. Я нашла платного травматолога в Академгородке. За 5 тысяч рублей оформила больничный, сделала снимки и все прошла. Как быть людям, у которых нет возможности для такой медицины? У нас в Бердске все так плохо? - возмущенно изъявила горожанка.

Начальник пресс-службы больницы Бердска Аркадий Ефимович затруднился ответить на вопрос: почему врач к Татьяне Парфеновой не пришел. По словам Аркадия, в приемном покое медики находятся круглосуточно, ведь в городе в любой момент может произойти непредвиденное. Также сотрудник порекомендовал женщине обратиться  с официальным запросом к руководству поликлиники.

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