Квасим капусту по лунному календарю в октябре 2021: лучшие и худшие дня для засолки и закваски

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь
- 1 октября (26 -й лунный день)
- 6 октября (1 -й лунный день)
- 7 октября (2 -й лунный день)
- 8 октября (3 -й лунный день)
- 13 октября (8 -й лунный день)
- 19 октября (14 -й лунный день)
- 22 октября (17 -й лунный день)
- 28 октября (23 -й лунный день)
- 29 октября (24 -й лунный день)
- 31 октября (26 -й лунный день)
Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь
- 5 октября (30 -й лунный день)
- 9 октября (4 -й лунный день)
- 11 октября (6 -й лунный день)
- 15 октября (10 -й лунный день)
- 21 октября (16 -й лунный день)
- 24 октября (19 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь
- 4 октября (29 -й лунный день)
- 10 октября (5 -й лунный день)
- 12 октября (7 -й лунный день)
- 16 октября (11 -й лунный день)
- 23 октября (18 -й лунный день)
- 26 октября (21 -й лунный день)
- 27 октября (22 -й лунный день)
- 30 октября (25 -й лунный день)
Плохие дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь
- 2 октября (27 -й лунный день)
- 25 октября (20 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь
- 3 октября (28 -й лунный день)
- 14 октября (9 -й лунный день)
- 17 октября (12 -й лунный день)
- 18 октября (13 -й лунный день)
- 20 октября (15 -й лунный день)