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Квасим капусту по лунному календарю в октябре 2021: лучшие и худшие дня для засолки и закваски

5:00:099/16/2021Фото: pixabay.com
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Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь - 3, 14, 17, 18, 20 число.

Квашеная капуста на зиму – традиционное русское блюдо

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь


  • 1 октября (26 -й лунный день)
  • 6 октября (1 -й лунный день)
  • 7 октября (2 -й лунный день)
  • 8 октября (3 -й лунный день)
  • 13 октября (8 -й лунный день)
  • 19 октября (14 -й лунный день)
  • 22 октября (17 -й лунный день)
  • 28 октября (23 -й лунный день)
  • 29 октября (24 -й лунный день)
  • 31 октября (26 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь


  • 5 октября (30 -й лунный день)
  • 9 октября (4 -й лунный день)
  • 11 октября (6 -й лунный день)
  • 15 октября (10 -й лунный день)
  • 21 октября (16 -й лунный день)
  • 24 октября (19 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь


  • 4 октября (29 -й лунный день)
  • 10 октября (5 -й лунный день)
  • 12 октября (7 -й лунный день)
  • 16 октября (11 -й лунный день)
  • 23 октября (18 -й лунный день)
  • 26 октября (21 -й лунный день)
  • 27 октября (22 -й лунный день)
  • 30 октября (25 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь


  • 2 октября (27 -й лунный день)
  • 25 октября (20 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на октябрь


  • 3 октября (28 -й лунный день)
  • 14 октября (9 -й лунный день)
  • 17 октября (12 -й лунный день)
  • 18 октября (13 -й лунный день)
  • 20 октября (15 -й лунный день)

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