Автомобиль ДПС перевернулся на крышу от удара Lexus в центре Новосибирска. Смотрите видео

Lexus и автомобиль с сотрудниками ГИБДД столкнулись вечером 15 сентября в центре Новосибирска - на перекрестке улицы Орджоникидзе и Красного проспекта.
В АСТ-54 появилось видео столкновения. На кадрах видно, как автомобиль ДПС выезжает на перекресток на красный свет. Автомобиль, вроде, притормаживает, но потом рвется вперед. В него на высокой скорости врезается «Лексус». От удара патрульная машина перевернулась на крышу.
Очевидцы ДТП рассказали, что «Лексуса» двигался на зеленый свет, а машина ДПС - на запрещающий сигнал светофора. По словам свидетеле аварии, на автомобиле ГИБДД не был включен звуковой сигнал, хотя мигалки работали.
По предварительной информации, в ДТП нет пострадавших - все были пристегнуты. В полиции начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
-В ходе отработки заявки в пути следования служебный автомобиль совершил столкновение с другим транспортным средством, в результате чего автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП, - сообщили в главке МВД по Новосибирской области.