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Судный день: Как евреям правильно прожить самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов Йом Кипур 16 сентября?

10:00:159/16/2021Фото: pixabay.com
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В Йом Кипур верующие просят прощения у Бога за духовные прегрешения.

Праздник обычно проводится в интенсивной молитве в синагоге

Йом Кипур — еврейский день искупления — обычно является торжественным днем. В дни, предшествующие Судному дню, евреи должны просить прощения у людей, которых обидели, и пытаться загладить свою вину. В Йом Кипур верующие просят прощения у Бога за духовные прегрешения.

Поскольку в этот день совершается полный пост, в течение 25 или более часов евреи воздерживаются от:


  • Еды и питья
  • Умывания(кроме пальцев и глаз).
  • Помазание тела.
  • Ходьбы кожаных ботинках.
  • Вступления в супружеские отношения.

Праздник обычно проводится в интенсивной молитве в синагоге (некоторые евреи даже проводят ночь в синагоге в праздник. Многие общины читают специальные молитвы (пиютим), составленные на протяжении веков в честь праздника. День начинается с откровенного приветствия тех, кто был отчужден от религиозной общины, в молитве Кол Нидрей.

У многих есть обычай носить белое в Йом Кипур. Женатые ашкеназские евреи-мужчины носят тот же белый киттель, который они носили на своей свадьбе. Этот китель они носят на каждом пасхальном седере, и в нем они будут похоронены.

Люди, чье здоровье не позволяет им поститься, едят либо ограниченными порциями через определенные промежутки времени, либо обычно, как советуют их врач и раввин совместно. Дети и матери, недавно родившие, едят полноценно и читают праздничную молитву за едой. За день до Судного дня принято, чтобы каждый съел как можно больше.

Хотя духовная святость Йом Кипура очень велика, и этот день действует наряду с покаянием как искупление грехов между человеком и Богом, евреи все равно должны просить прощения за грехи между человеком и человеком. Просьба о личном прощении является частью праздника.

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