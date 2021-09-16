Судный день: Как евреям правильно прожить самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов Йом Кипур 16 сентября?

Йом Кипур — еврейский день искупления — обычно является торжественным днем. В дни, предшествующие Судному дню, евреи должны просить прощения у людей, которых обидели, и пытаться загладить свою вину. В Йом Кипур верующие просят прощения у Бога за духовные прегрешения.
Поскольку в этот день совершается полный пост, в течение 25 или более часов евреи воздерживаются от:
- Еды и питья
- Умывания(кроме пальцев и глаз).
- Помазание тела.
- Ходьбы кожаных ботинках.
- Вступления в супружеские отношения.
Праздник обычно проводится в интенсивной молитве в синагоге (некоторые евреи даже проводят ночь в синагоге в праздник. Многие общины читают специальные молитвы (пиютим), составленные на протяжении веков в честь праздника. День начинается с откровенного приветствия тех, кто был отчужден от религиозной общины, в молитве Кол Нидрей.
У многих есть обычай носить белое в Йом Кипур. Женатые ашкеназские евреи-мужчины носят тот же белый киттель, который они носили на своей свадьбе. Этот китель они носят на каждом пасхальном седере, и в нем они будут похоронены.
Люди, чье здоровье не позволяет им поститься, едят либо ограниченными порциями через определенные промежутки времени, либо обычно, как советуют их врач и раввин совместно. Дети и матери, недавно родившие, едят полноценно и читают праздничную молитву за едой. За день до Судного дня принято, чтобы каждый съел как можно больше.
Хотя духовная святость Йом Кипура очень велика, и этот день действует наряду с покаянием как искупление грехов между человеком и Богом, евреи все равно должны просить прощения за грехи между человеком и человеком. Просьба о личном прощении является частью праздника.