В самом центре Москвы произошла огненная авария: Загорелся водитель мотоцикла - смотрите видео

В ночь на 16 сентября в центре Москвы зафиксировали аварию с участием трех транспортных средств. На Садовом кольце мотоцикл зажало между легковушкой и грузовиком и он, проезжая через них резко вспыхнул, загорелся, как большая спичка. Остался длинный горящий след.
Водитель грузовика и легкового автомобиля тут же остановились, а вот мотоциклист загорелся вместе со своим средством передвижения. К счастью, очевидцы аварии помогли пострадавшему погасить огонь оперативным образом.
На данный момент детали аварии уточняются. Само происшествие удалось заснять рядом установленной камере.