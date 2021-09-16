Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В самом центре Москвы произошла огненная авария: Загорелся водитель мотоцикла - смотрите видео

9:17:279/16/2021Фото: Кадр из видео ТК "BAZA"
0

На данный момент детали аварии уточняются. Само происшествие удалось заснять рядом установленной камере.

Прохожие помогают мотоциклисту погасить пламя


В ночь на 16 сентября в центре Москвы зафиксировали аварию с участием трех транспортных средств. На Садовом кольце мотоцикл зажало между легковушкой и грузовиком и он, проезжая через них резко вспыхнул, загорелся, как большая спичка. Остался длинный горящий след.

Водитель грузовика и легкового автомобиля тут же остановились, а вот мотоциклист загорелся вместе со своим средством передвижения. К счастью, очевидцы аварии помогли пострадавшему погасить огонь оперативным образом.

На данный момент детали аварии уточняются. Само происшествие удалось заснять рядом установленной камере.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Этот признак является главным признаком алкоголизма
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Каждому важно знать, что творит сало с организмом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Мог ли яд попасть в организм жертв с арбузом: мнение эксперта
Сильно исхудавший внук Пугачевой напугал россиян
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
мотоциклыподжогДТПавария
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попадали ли вы когда-нибудь в ДТП?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net

Последние новости

Развитие системы среднего профессионального образования является приоритетным для правительства Новосибирской области
9:13:30 9/16/2021
Развитие системы среднего профессионального образования является приоритетным для правительства Новосибирской области
День Блаженного Иоанна Власатого: что можно и нельзя делать в церковный праздник 16 сентября верующим? Можно ли работать и убираться?
9:00:35 9/16/2021
День Блаженного Иоанна Власатого: что можно и нельзя делать в церковный праздник 16 сентября верующим? Можно ли работать и убираться?
В Новосибирске исчезла 9-летняя девочка в белой куртке с капюшоном: Ушла гулять и не вернулась
8:54:17 9/16/2021
В Новосибирске исчезла 9-летняя девочка в белой куртке с капюшоном: Ушла гулять и не вернулась
Писидийская икона Божьей матери: почему миро источает рука матери Господа, самое главное чудо святыни и мощная молитва для исцеления
8:30:44 9/16/2021
Писидийская икона Божьей матери: почему миро источает рука матери Господа, самое главное чудо святыни и мощная молитва для исцеления
16 сентября - Домна Доброродная: что сделать по народным приметам, чтобы приворожить удачу на 12 месяцев. Почему обязательно выбросить старье
8:00:39 9/16/2021
16 сентября - Домна Доброродная: что сделать по народным приметам, чтобы приворожить удачу на 12 месяцев. Почему обязательно выбросить старье
Красивые картинки ко дню рождения Джульетты 16 сентября: Отправь друзьям и знакомым красотку
7:45:05 9/16/2021
Красивые картинки ко дню рождения Джульетты 16 сентября: Отправь друзьям и знакомым красотку
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 сентября 2021 в России и мире
7:20:57 9/16/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 сентября 2021 в России и мире
С днем Писидийской иконы Божией Матери благолепные открытки для каждого
6:45:27 9/16/2021
С днем Писидийской иконы Божией Матери благолепные открытки для каждого
БердскПогода в Бердске 16 сентября 2021 года: вернется ли теплая погода в этот день?
6:30:27 9/16/2021
Погода в Бердске 16 сентября 2021 года: вернется ли теплая погода в этот день?
Какой сегодня церковный праздник 16 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
6:20:11 9/16/2021
Какой сегодня церковный праздник 16 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?