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День Блаженного Иоанна Власатого: что можно и нельзя делать в церковный праздник 16 сентября верующим? Можно ли работать и убираться?

9:00:359/16/2021Фото: pixabay.com
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Среди исцеленных был митрополит Ростовский Кирилл, у которого отказали руки и ноги. Когда он усердно помолился у гроба, то смог подняться на ноги и самостоятельно дойти до дома.

В этот день принято посещать храм и молиться святому

16 сентября - день памяти Блаженного Иоанна Власатого Ростовского чудотворца

Никто точно не знает, кем на самом деле был Благословенный Иоанн. Он пришел в Ростов в период царствования Ивана Грозного. Тогда посчитали, раз он умел читать Псалтырь по-латыни, то он мог быть обращенным с Запада. Он прожил в Ростове, проведя всю жизнь в больших лишениях, страданиях и преследованиях от злых людей и от стихий. Он был особенно близок своему духовному отцу Петру из церкви Всех Святых и особенно близок к пожилой ростовской вдове. Живя смиренно, терпеливо и непрестанно молясь, он духовно помогал многим людям, также святому Иринарху, Ростовскому отшельнику. Когда святой скончался, его похоронили по его собственной просьбе рядом с отцом Петром и вдовой возле церкви святого Власия, за ал та рем. Во время его похорон случилась ужасная буря с сильным громом и молниями. Вскоре после упокоения благословенного, люди, которые молились у его гроба, получали исцеление. Среди исцеленных был митрополит Ростовский Кирилл, у которого отказали руки и ноги. Когда он усердно помолился у гроба, то смог подняться на ноги и самостоятельно дойти до дома.

Блаженный Иоанн имел «власы на главе велики», потому и называли его Власатым. Память блаженного, Ростовского чудотворца, празднуется в день его кончины – 3/16 сентября и вторично – 12/25 ноября в день памяти святого патриарха Александрийского Иоанна Милостивого, как его называли при жизни.

В этот день принято посещать храм и молиться святому. Убираться или работать - не рекомендуется. Но, если есть особая нужда, то строго запрета на работу нет.

При этом на святой праздник запрещается любая ругань, сквернословие, любые плохие поступки, которые недопустимо совершать верующему человеку.

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