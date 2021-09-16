Кому помогает икона Божьей Матери «Неопалимая Купина»? О чем нужно помолиться в праздник святыни 17 сентября?

Икона очень почитаема православными верующими. Считается, что она защищает дома верующих от огня. Благодаря иконе “Неопалимая Купина”, многие люди спасались во время грозы и пожаров. По этой причине верующие хранят такую икону в своих домах, молятся перед ней во время сильных штормов, а в случае пожара выносят ее, чтобы пламя быстрее погасло. На “Неопалимой купине” изображена восьмиугольная звезда, окружающая Божью Матерь.
Неопалимую Купину также называют “Несгоревший Куст”. Она представляет собой один из ветхозаветных образов Святой Матери. Согласно церковной легенде, когда Моисей был простым пастухом, стал свидетелем того, как терновое дерево было охвачено огнем, но не сгорело дотла. Этот куст символизировал непорочное зачатие Иисуса Христа Святой Девой. Такая невероятная история легла в основу создания одного из самых почитаемых изображений Божией Матери – иконы Неопалимой Купины.
В центре святого образа Пресвятая Богородица одной рукой держит Ребенка, а другой-маленькую лестницу. Горящий терновый куст также отражен на религиозной картине. Лестница выступает символом сошествия Сына Божьего на грешную Землю. Рядом с лестницей можно увидеть гору, символизирующую восхождение. Три духа изображены в разных частях иконы, и каждый из них имеет свое собственное чудотворное обозначение.
Считается, что икона помогает людям при разных бедствиях. Верующие люди молятся перед иконой Богородице, чтобы она уберегла их от мошенников и воров, бед в виде взрывов, пожаров и ударов молнии.