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16.09
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В Новосибирске врач отправил домой задыхающегося пациента с "комом" в горле

1:34:089/16/2021Фото: Pixabay
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Мужчина пожаловался на непрофессиональное отношение врачей к пациенту.

По данному делу ведутся проверки

14 сентября новосибирец обратился в медицинское учреждение города, расположенного в Заельцовском районе, с жалобой на резкую колющую боль в горле при глотании. После его осмотра сотрудниками больницы, мужчина был отпущен домой без какого-либо диагноза и помощи. Ночью состояние потерпевшего ухудшилось. Вследствие чего утром мужчина был вынужден обратиться в другое лечебное учреждение, где ему провели все необходимые медицинские манипуляции и извлекли инородное тело из горла.

По данному факту следственный комитет России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также выявлена необходимая медицинская документация, опрашиваются лица из числа родственников и врачей медицинского учреждения.

После проведения многочисленных проверок будет принято процессуальное решение в отношении медицинского учреждения.

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