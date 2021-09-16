В Новосибирске врач отправил домой задыхающегося пациента с "комом" в горле

14 сентября новосибирец обратился в медицинское учреждение города, расположенного в Заельцовском районе, с жалобой на резкую колющую боль в горле при глотании. После его осмотра сотрудниками больницы, мужчина был отпущен домой без какого-либо диагноза и помощи. Ночью состояние потерпевшего ухудшилось. Вследствие чего утром мужчина был вынужден обратиться в другое лечебное учреждение, где ему провели все необходимые медицинские манипуляции и извлекли инородное тело из горла.
По данному факту следственный комитет России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также выявлена необходимая медицинская документация, опрашиваются лица из числа родственников и врачей медицинского учреждения.
После проведения многочисленных проверок будет принято процессуальное решение в отношении медицинского учреждения.