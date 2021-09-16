Скандал на выборах в Бердске: Заявления в полицию на тайный список «бригад» в помощь «нужным» кандидатам подали депутат ГД Ганзя и коммунист Джафаров

Обнародование нового списка «желательных» власти кандидатов в депутаты горсовета с некими ответственными по каждому из бердских избирательных округов не прошло незамеченным. Судя по всему, назревает большой скандал.
В среду «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал второй по счету секретный список с фаворитами предвыборной гонки. При этом на каждого из них, по всей видимости, должны работать целые бригады «сотрудников» - общей сложностью 637 человек.
Наибольшая по численности бригада будет обслуживать округ, где баллотируется нынешний спикер бердского горсовета Владимир Голубев — 46 «сотрудников». Самая малочисленная, состоящая всего из 8 человек, — на округе №1, куда входит пансионат ветеранов труда. Видимо, там не стоит большого труда уговорить стариков проголосовать за нужный персонаж.
Как предполагает, кандидат от КПРФ по округу №3 Камиль Джафаров, ответственных лиц назначили для организации подвоза и привода избирателей на участки для голосования. А бригады, вероятно, сформированы для поквартирного обхода на каждом из 27 округов.
Как сообщил 16 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Джафаров, он написал заявления по выявленному накануне факту как в избирательную комиссию Новосибирской области, так и в бердскую полицию.
- Мне стало известно о намерениях лиц... санкционировать 17, 18 и 19 сентября фальсификацию выборов на территории Бердска путем подкупа, подвоза и частного привода избирателей в помещения для голосования, что является нарушением законодательства о выборах, а также Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, - говорится в заявлении Джафарова на имя главы облизбиркома Ольги Благо.
Кандидат просит принять меры к недопущению нарушений на выборах. А кроме того, с помощью правоохранительных органов проверить лиц, перечисленных в списке, «на предмет принадлежности к какому-либо избирательному объединению и к выборам в целом.
Аналогичное заявление Камиль Джафаров направил начальнику отдела МВД по Бердску Игорю Иусу. Коммунист обращает внимание главного бердского полицейского на готовящиеся фальсификации в период голосования. И просит принять меры к недопущению выборного законодательства на проходящих выборах. По словам Джафарова, его заявление в бердской полиции зарегистрировали в 9.10 четверга, что подтверждается талоном.
С похожим заявлением в отдел МВД по Бердску обратилась и кандидат в депутаты местного представительного органа власти Нина Кузовнина, которая баллотируется по округу №12.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», депутат Госдумы Вера Ганзя 16 сентября направила официальный запрос на тему готовящихся нарушений на выборах в Бердске руководителю главка МВД По Новосибирской области генералу Кулькову. Она тоже просит принять меры против возможных нарушений на выборах в Бердске, а также установить указанных в списке лиц и проверить их деятельность применимо к выборам.
Ганзя со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову разъяснила, что такое подвоз и подкуп избирателей. И какая ответственность, в том числе уголовная, за это предусмотрена.
...«Под подвозом следует понимать умышленные действия заинтересованных лиц — кандидатов, избирательных объединений, направленные на предоставление избирателям безвозмездно транспорта для их доставки на избирательный участок в день голосования с целью их голосования за конкретного кандидата или список кандидата», - напомнила парламентарий.
Все заявления есть в редакции "Курьер. Среда. Бердск".
Напомним, что в четверг стал достоянием гласности второй список фаворитов предвыборной гонки в Бердске. Он отличается от первого тайного списка, который «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал 14 сентября. В последнем оставили меньше независимых, заменив их единороссами и «пенсионерами». Сохранили свои позиции беспартийный кандидат Яцков на округе №13 и «зеленая» Лещинская на 27-м округе.
Избирательную кампанию-2021 в Бердске называют грязной.