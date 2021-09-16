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Скандал на выборах в Бердске: Заявления в полицию на тайный список «бригад» в помощь «нужным» кандидатам подали депутат ГД Ганзя и коммунист Джафаров

1:25:359/16/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Они предполагают готовящиеся в дни голосования фальсификации, подвоз и подкуп избирателей. Кандидат в депутаты горсовета от КПРФ Камиль Джафаров, кроме того, обратился и в облизбирком.

Выборы в Бердске пройдут 17-19 сентября 2021 года
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
Новые места для голосования в Бердске на выборах 17-19 сентября стали известны: Полный список адресов и избирательных округов

Новые места для голосования в Бердске на выборах 17-19 сентября стали известны: Полный список адресов и избирательных округовВ Бердске появился второй тайный список желательных депутатов на выборах 17-19 сентября: 27-и фаворитам будут помогать 637 сотрудников по округамЕщё 92 новости

Обнародование нового списка «желательных» власти кандидатов в депутаты горсовета с некими ответственными по каждому из бердских избирательных округов не прошло незамеченным. Судя по всему, назревает большой скандал.

В среду «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал второй по счету секретный список с фаворитами предвыборной гонки. При этом на каждого из них, по всей видимости, должны работать целые бригады «сотрудников» - общей сложностью 637 человек.

Наибольшая по численности бригада будет обслуживать округ, где баллотируется нынешний спикер бердского горсовета Владимир Голубев — 46 «сотрудников». Самая малочисленная, состоящая всего из 8 человек, — на округе №1, куда входит пансионат ветеранов труда. Видимо, там не стоит большого труда уговорить стариков проголосовать за нужный персонаж.

Как предполагает, кандидат от КПРФ по округу №3 Камиль Джафаров, ответственных лиц назначили для организации подвоза и привода избирателей на участки для голосования. А бригады, вероятно, сформированы для поквартирного обхода на каждом из 27 округов.

Как сообщил 16 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Джафаров, он написал заявления по выявленному накануне факту как в избирательную комиссию Новосибирской области, так и в бердскую полицию.
- Мне стало известно о намерениях лиц... санкционировать 17, 18 и 19 сентября фальсификацию выборов на территории Бердска путем подкупа, подвоза и частного привода избирателей в помещения для голосования, что является нарушением законодательства о выборах, а также Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, - говорится в заявлении Джафарова на имя главы облизбиркома Ольги Благо.

Кандидат просит принять меры к недопущению нарушений на выборах. А кроме того, с помощью правоохранительных органов проверить лиц, перечисленных в списке, «на предмет принадлежности к какому-либо избирательному объединению и к выборам в целом.

Аналогичное заявление Камиль Джафаров направил начальнику отдела МВД по Бердску Игорю Иусу. Коммунист обращает внимание главного бердского полицейского на готовящиеся фальсификации в период голосования. И просит принять меры к недопущению выборного законодательства на проходящих выборах. По словам Джафарова, его заявление в бердской полиции зарегистрировали в 9.10 четверга, что подтверждается талоном.

С похожим заявлением в отдел МВД по Бердску обратилась и кандидат в депутаты местного представительного органа власти Нина Кузовнина, которая баллотируется по округу №12.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», депутат Госдумы Вера Ганзя 16 сентября направила официальный запрос на тему готовящихся нарушений на выборах в Бердске руководителю главка МВД По Новосибирской области генералу Кулькову. Она тоже просит принять меры против возможных нарушений на выборах в Бердске, а также установить указанных в списке лиц и проверить их деятельность применимо к выборам.

Ганзя со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову разъяснила, что такое подвоз и подкуп избирателей. И какая ответственность, в том числе уголовная, за это предусмотрена.

...«Под подвозом следует понимать умышленные действия заинтересованных лиц — кандидатов, избирательных объединений, направленные на предоставление избирателям безвозмездно транспорта для их доставки на избирательный участок в день голосования с целью их голосования за конкретного кандидата или список кандидата», - напомнила парламентарий.

Все заявления есть в редакции "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, что в четверг стал достоянием гласности второй список фаворитов предвыборной гонки в Бердске. Он отличается от первого тайного списка, который «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал 14 сентября. В последнем оставили меньше независимых, заменив их единороссами и «пенсионерами». Сохранили свои позиции беспартийный кандидат Яцков на округе №13 и «зеленая» Лещинская на 27-м округе.

Избирательную кампанию-2021 в Бердске называют грязной.

Заявление в полицию сделала депутат Госдумы Вера Ганзя

Талон о принятии заявления в отделе МВД по Бердску от кандидата-коммуниста Камиля Джафарова

Тайный список №2

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