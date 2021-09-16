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ФСБ подозревает главврача частной клиники в приглашении мигрантов на фиктивное лечение в Новосибирск

9:00:029/16/2021
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В медцентре обвинения отвергаю, заявляя, что "медицинский туризм никто не отменял".

Главврача частной клиники в Новосибирске задержали за приглашения для мигрантов

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали главного врача частной клиники «Здоровье и Материнство» в Новосибирске. Силовики подозревают, что он выдавал недостоверные документы мигрантам, на основании которых те въезжали в Россию

По версии правоохранителей, мигранты получали от главврача фиктивные приглашения на лечение в медцентре, а тот вносил информацию через сайт госуслуг.

— На основании фиктивных медицинских документов иностранные граждане, заведомо зная о незаконности своих действий, пытались въехать в Российскую Федерацию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), по которой фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы, — говорится в сообщении погрануправления ФСБ.

По информации ведомства, в ходе обысков в медцентре обнаружены и изъяты средства вычислительной техники с клиентской базой, более двухсот приглашений на получение медицинской помощи.

Управляющая медучреждением«Здоровье и Материнство» Татьяна Лебедко отвергает все обвинения.

— Ребята из силовых структур хотят переложить свой функционал на функционал клиники. Мы оказывали прописанные совершенно законные, внятные и четкие услуги и по предоставлению услуг клиники иностранным гражданам по показаниям врачей со стороны врачей из их страны. Ведь не во всех республиках СНГ можно получить качественные услуги. Медицинский туризм никто не отменял. Россияне же тоже едут за какими-то медицинскими услугами и условиями в тот же Израиль, Германию и любые другие страны. Ровно то же самое делали и мы. И тот факт, что среди иностранцев, пересекших границу, возможно, есть недобропорядочные граждане, персонал клиники не в состоянии это оценить. Мы всех лечим: и добропорядочных, и не очень. Когда человеку плохо, у него же не спрашивают, судимый он или нет. Пока все на стадии следствия, не стоит делать преждевременных выводов, — цитирует Лебедко НГС.

По данным системы «Контур.Фокус» ООО Медицинский центр «Здоровье и Материнство» управляет ИП Татьяна Лебедко. Учредители — Марина Вахминцева и Юлия Цевкалюк.

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