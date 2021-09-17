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С днем секретаря самые эксклюзивные открытки необычайной красоты 17 сентября

6:15:409/17/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В третью пятницу сентября, в 2021 году — 17 сентября, свой профессиональный праздник отмечают секретари.

День секретаря

Желаем в День секретаря
От дел бумажных отдохнуть.
Сегодня праздник ведь не зря —
Пора расслабится чуть-чуть.

Пусть постоят на полке папки,
Отчёты ведь не убегут.
Пускай ещё цветов охапку
Для настроенья принесут.

Своими силами начальник
Пусть все вопросы разрешит
И премией материальной
Широким жестом поощрит.

День секретаря

Улыбкой офис озаряя,
Свою работу ты ведёшь,
Всегда начальству помогая,
Минуты не передохнёшь.

Ты — секретарь, звучит так гордо,
И дел всегда невпроворот,
По трудолюбию рекорды
Ты можешь ставить круглый год.

Так пусть тебя начальство ценит,
Поднимет, не скупясь, оклад,
И пусть из радостных мгновений
Все твои будни состоят!

День секретаря

Ваша должность — это клад,
Плюс — чудеснейший оклад,
Коммуникабельность, почёт,
Документов всех учёт...

Мы, Вас, очень уважаем,
И душевно поздравляем:
Мы желаем Вам успехов,
И работать без огрехов.

И, конечно, быть в почете —
У друзей и на работе,
Чтобы всё Вам удавалось
И душа, всегда, смеялась!

Источник: pozdravok.ru

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