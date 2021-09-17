С днем секретаря самые эксклюзивные открытки необычайной красоты 17 сентября

Желаем в День секретаря
От дел бумажных отдохнуть.
Сегодня праздник ведь не зря —
Пора расслабится чуть-чуть.
Пусть постоят на полке папки,
Отчёты ведь не убегут.
Пускай ещё цветов охапку
Для настроенья принесут.
Своими силами начальник
Пусть все вопросы разрешит
И премией материальной
Широким жестом поощрит.
Улыбкой офис озаряя,
Свою работу ты ведёшь,
Всегда начальству помогая,
Минуты не передохнёшь.
Ты — секретарь, звучит так гордо,
И дел всегда невпроворот,
По трудолюбию рекорды
Ты можешь ставить круглый год.
Так пусть тебя начальство ценит,
Поднимет, не скупясь, оклад,
И пусть из радостных мгновений
Все твои будни состоят!
Ваша должность — это клад,
Плюс — чудеснейший оклад,
Коммуникабельность, почёт,
Документов всех учёт...
Мы, Вас, очень уважаем,
И душевно поздравляем:
Мы желаем Вам успехов,
И работать без огрехов.
И, конечно, быть в почете —
У друзей и на работе,
Чтобы всё Вам удавалось
И душа, всегда, смеялась!
Источник: pozdravok.ru