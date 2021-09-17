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Волшебный имбирь: 8 удивительных преимуществ имбиря для здоровья (плюс рецепт имбирного чая

6:00:329/17/2021Фото: pixabay.com
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Одно из самых известных преимуществ имбиря - облегчение тошноты и рвоты.

Один из самых простых способов насладиться имбирем - заварить его, чтобы приготовить травяной чай

Люди выкапывают имбирь (Zingiber officinale) из-за его уникального вкуса и пользы для здоровья в течение тысяч лет. Этот острый корень принадлежит к той же семье, что и куркума, еще одна полезная для здоровья специя. Имбирь часто заваривают для приготовления чая. Но как универсальный ингредиент имбирь также можно добавлять в супы, смузи или жаркое.

Ознакомьтесь с некоторыми из удивительных преимуществ имбиря для здоровья, пишет food.news.


  1. Снимает тошноту.  Одно из самых известных преимуществ имбиря - облегчение тошноты и рвоты. Имбирь содержит соединение под названием гингерол, которое улучшает моторику желудка или прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт и подавляет мышечные спазмы. Это поможет успокоить желудок. Имбирь также является безопасным и эффективным средством от утреннего недомогания беременных женщин.
  2. Снимает боль в горле и кашель  - имбирь традиционно используется во многих азиатских странах для облегчения боли в горле и кашля, вызванных простудой или гриппом. Эксперты считают, что имбирь является эффективным средством против инфекций дыхательных путей, поскольку он обладает противовирусными свойствами.
  3. Поддерживает здоровое пищеварение  - имбирь часто используют в качестве закуски или добавляют в закуски, поскольку он может стимулировать аппетит при подготовке кишечника к притоку пищи. Имбирь также действует как ветрогонное средство - вещество, которое способствует выведению излишков газа из кишечника.
  4. Ускоряет метаболизм  - согласно некоторым исследованиям на животных, имбирь может ускорить потерю веса и снизить риск ожирения за счет ускорения метаболизма.
  5. Может улучшить когнитивные функции  - гингерол и другие сильнодействующие соединения в имбире могут защитить клетки мозга от окислительного стресса и воспаления, которые участвуют в развитии нейродегенеративных состояний, таких как болезнь Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, также показало, что имбирь улучшает когнитивные функции у здоровых женщин среднего возраста .
  6. Помогает снизить уровень холестерина  - имбирь может помочь сохранить здоровье вашего сердца за счет снижения уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина. Этот тип холестерина может накапливаться в стенках артерий и повышать риск сердечного приступа и инсульта. В одном исследовании с участием 60 человек с высоким уровнем холестерина , у участников, которые принимали пять граммов (г) пасты с имбирем каждый день в течение трех месяцев, уровень холестерина ЛПНП упал на 17,4 процента.
  7. Помогает регулировать уровень сахара в крови - имбирь также может обладать мощными антидиабетическими свойствами. В исследовании участников с диабетом 2 типа, заболеванием, характеризующимся высоким уровнем сахара в крови, прием двух граммов имбиря в день в течение 12 недель снизил уровень сахара в крови натощак на 12 процентов .
  8. Снимает болезненные менструации  - имбирь может облегчить менструальные спазмы и дискомфорт за счет снижения уровня простагландинов в организме. Высокий уровень простагландинов способствует учащению менструальных спазмов. Считается, что имбирь уменьшает резкость перепадов настроения во время менструации.

Как добавить имбирь в свой рацион

Вы можете легко включить имбирь в свой рацион:

  • Добавление мелко нарезанного свежего имбиря или порошка имбиря в жаркое
  • Добавляйте имбирь в утренний смузи
  • Выпечка печенья, тортов и другой выпечки с имбирем

Если вам не нравится вкус имбиря, вы можете принять имбирные добавки. Обратите внимание, что, хотя имбирь безопасен для употребления, лучше не употреблять более одного грамма имбиря в день. В противном случае вы можете испытать ожог горла, изжогу или избыток газов.

Рецепт чая из корня имбиря

Один из самых простых способов насладиться имбирем - заварить его, чтобы приготовить травяной чай. На самом деле, для многих людей имбирный чай - отличный способ воспользоваться многими преимуществами имбиря.

Вот простой рецепт имбирного чая .

Ингредиенты на 2 порции:


  • 1 2-дюймовый кусок корня имбиря
  • 4 стакана воды
  • 1 столовая ложка свежего сока лайма (по желанию)
  • 1-2 столовые ложки сырого меда

Подготовка:

  1. Очистите корень имбиря и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Добавьте в кастрюлю воду и дольки имбиря. Довести до кипения 10 минут.
  3. Снимите с огня и процедите в чашку. Добавьте сок лайма и мед. Подавайте и наслаждайтесь горячим.

Секрет приготовления идеального имбирного чая каждый раз - в большом количестве свежего имбиря. Если вы хотите чай с более сильным вкусом, варите ломтики до 20 минут.

Чистить корень имбиря также необязательно, и это вопрос личных предпочтений. Многие люди не беспокоятся о том, чтобы чистить корень, особенно для такого рецепта, как имбирный чай, когда сами ломтики не употребляются. Но если вы все же решите не снимать кожуру, не забудьте тщательно промыть и почистить корень, чтобы удалить весь мусор.

Имбирь - это острая специя, связанная с некоторыми впечатляющими преимуществами для здоровья , включая здоровое пищеварение, снижение уровня холестерина и артериального давления, а также облегчение при тошноте и рвоте. Включите имбирь в свой рацион, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этой удивительной специи.

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