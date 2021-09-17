Оберег на семейное счастье в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2021 года: чтобы в семье не было разлада и любовниц

21 сентября 2021 года все православные христиане отметят святой праздник Рождество Матери Божией, которая родилась в то время, когда люди достигли такой степени морального упадка, что казалось совершенно невозможным их восстановить. Люди часто говорили, что Бог должен прийти в мир, чтобы восстановить веру и не допустить гибели человечества.
Сын Божий решил прийти в этот мир для спасения человечества и избрал в качестве Своей Матери Пречистую Деву Марию, которая одна была достойна родить Источник чистоты и святости.
Жили в тот период в Назарете святые Иоаким и Анна. Но было у них одно несчастье - они не могли иметь детей. Хотя оба были праведными и служили с огромной верой Богу. Так они прожили вместе всю жизнь, но только в старости им посчастливилось стать родителями.
Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть о том, что их молитвы услышаны Богом, и от них родится благословенная дочь Мария, через которую придет Спасение всего Мира.
Когда девочка родилась и немного подросла, ее отправили на службу в монастырь.
Считается, что в праздник существует такой предмет, который заговорив немного, можно сделать универсальным оберегом от семейных ссор, разлада и для любви.
Символом дня считается рябина.
21 сентября необходимо сорвать веточки с дерева, попросив обязательно у него своими словами прощения за то, что пришлось его потревожить.
Принесите ветви рябины к себе домой. Разложите по три штучки на каждом подоконнике. Сделайте небольшой букет и прикрепите его над входной дверью. Рябина весь следующий год будет вас защищать от негативного влияния от входящих людей. А на подоконнике от ссор в доме.