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Пять человек погибли в ДТП с пьяным водителем КамАЗа под Воронежем

8:53:119/17/2021Фото: Pixabay
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51-летний водитель «КамАЗа» наехал на стоящий Ford и грузовой автомобиль Volvo, которые остановились из-за ранее совершенного ДТП.

Все подробности происшествия еще уточняются

17 сентября на трассе Р-298 Курск — Саратов в Панинском районе под Воронежем произошло ДТП, в котором из-за пьяного водителя «КамАЗа» погибли пятеро человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональное управления МВД.

По данным ведомства, 51-летний водитель «КамАЗа» наехал на стоящий Ford и грузовой автомобиль Volvo, которые остановились из-за ранее совершенного ДТП.

Известно, что все пятеро погибли, находясь в автомобиле Ford, в том числе водитель и трехлетний ребенок. Пострадал водитель «КамАЗа» и пассажир Ford. Сотрудники полиции начали проверку, устанавливаются причины аварии.

Напомним, ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись девять автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали. Как сообщили в МЧС, среди погибших двое детей.

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