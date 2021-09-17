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Старик расстрелял полицейских из окна квартиры в Перми

10:46:089/17/2021Фото: Pixabay
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Оружие изъято, подозреваемый был задержан, после чего освидетельствован медицинскими работниками и помещен в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь. 

Из окна квартиры пенсионер стрелял из ружья

В Перми произошло ЧП — 16 сентября из окна квартиры жилого дома на улице Свиязева раздались выстрелы. После того, как на вызов приехали сотрудники полиции, они обнаружили, что стрельба велась 81-летним пенсионером.

Прибывшие на место правоохранители стали требовать от стреляющего мужчины сдать оружие, на что получили несколько выстрелов в свою сторону.

- В настоящее время оружие изъято, подозреваемый был задержан, после чего освидетельствован медицинскими работниками и помещен в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия с использованием криминалистической техники, изымаются следы и объекты для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

О пострадавших во время инцидента не сообщается, возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, находящихся при исполнении.

На месте ЧП было изъято оружие со следами переделки, сообщает Telegram-канал ТАСС.

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