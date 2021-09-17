В Бердске промышляют автоняни: Кому они нужны и есть ли среди них "автодеды", рассказываем

Множество объявлений об автонянях появилось в Бердске. Местные жители всерьез обеспокоены. Мол, что это такая за "няня" и почему она "авто".
Где появились объявления
По словам бердчан, объявления о предоставлении данных услуг появились на сайтах "Авито" и "Услуджио". У некоторых из представителей нянь, имеются по два высших образования и несколько сертификатов о прохождении курсов.
Как выяснил сайт "Курьер. Среда. Бердск", автоняня представляет собой оказание услуг няни на авто. Данными службами чаще всего пользуются те родители, чей график работы не позволяет осуществлять перевозки ребенка в школу и обратно домой. По словам специалистов сайта "Авито", автоняни наиболее востребованы с началом учебного года. К слову, большинство из автонянь - женщины. У родителей доверия к ним больше, чем к мужчинам. Во время поездки няня может разговаривать с ребенком о школе, его любимых занятиях и увлечениях, тем самым развлекая дитя. Немаловажен в данной работе водительский стаж, ведь в дороге может приключиться всякое.
Бердская автоняня и психолог
Редакция поговорила с няней на авто из Бердска и выяснила, почему ей доверяет большинство родителей.
Как выяснилось, Евгения Коваленко автоняней работает на протяжении 4-х лет. С детьми она взаимодействует в основном в рамках своего психологического центра.
- У меня в детском центре открыта частная продленка. Я забираю детей из школы и привожу их на продленку. Иногда ко мне обращаются просто мамы, которым нужно детей из школы отвезти домой, - рассказала Евгения.
По словам бердчанки, данную деятельность она рассматривает, как подработку. В такой форме подзарабатывают многие женщины. Родители при выборе автоняни в основном ориентируются по отзывам. Как признается Евгения, за всю ее работу затруднений и неприятных ситуаций не возникало. Мол, Бог миловал. Детей Евгения Сергеевна возит только по Бердску.
- Я всегда придерживаюсь скоростного режима и безопасных дорог. Лучше уступить кому-то, ехать аккуратно и не подвергать лишней опасности детей,- подчеркнула Коваленко.
К слову, своих четверых детей автоняня возила сама, так как в то время ей позволяли возможности и был личный автомобиль.
Почему родители так любят автонянь?
Отметим, что многие автоняни перевозят детей с ограниченными возможностями здоровья поскольку помочь "особенному" ребенку соглашается далеко не каждый таксист. Расценки "нянь за рулем" обычно варьируются от 300 до 500 рублей за поездку.
А как же автодед?
Специалисты рекомендуют, чтобы родители при найме автоняни проверяли её водительский опыт, интересовались о наличии вредных привычек, а также оценивали уровень спокойствия и уравновешенности. Если ребёнок ходит в детсад, то няню нужно добавить в список лиц, которым можно доверить ребёнка. К слову, в Новосибирске есть и "автодедушка". Мужчине 60 лет и он является преподавателем физкультуры в детском саду. В свободное время он доставляет детей в учебные учреждения. Родители с детьми доверяют ему и часто просят помочь с сопровождением.