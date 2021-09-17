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Россиянин погиб после нападения на котенка: Сосед психанул

7:06:449/17/2021Фото: Pixabay
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Хозяин разозлился и взялся за нож и нанес собутыльнику не менее четырех ранений. Раненый убежал в свою квартиру, но порезы были настолько сильными, что мужчина скончался на месте.

Мужчина скончался на месте преступления

13 сентября житель Калуги убил своего товарища из-за того, что мужчина обидел котенка. Он нанес обидчику колото-резаные раны, не совместимые с жизнью, об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Тело убитого было найдено в его же квартире. Выехавшие на место происшествия следователи установили, что смерть носила криминальный характер, и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе многочисленных проверок выяснилось, что у мужчин произошел конфликт во дворе. Из окна своей кухни 39-летний подозреваемый увидел, что водитель едва не сбил его кота, который гулял на улице. Соседи поругались, однако решили наладить отношения, распивая спиртные напитки.

Потерпевший зашел в квартиру, где был еще один котенок, и мужчина пнул его ногой. Хозяин разозлился и взялся за нож и нанес собутыльнику не менее четырех ранений. Раненый убежал в свою квартиру, но порезы были настолько сильными, что мужчина скончался на месте.

Подозреваемый заключен под стражу, пока ведутся дополнительные следственные проверки и расследования.

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