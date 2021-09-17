Насколько эффективна вакцина «Спутник V»: Новое заявление ученых

Испанские ученые провели эксперименты, при которых российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против коронавирусного штамма «дельта» по сравнению с вакцинами англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinopharm, сообщает газета La Nacion.
Исследование проводилось на изучении 309 образцов плазмы людей, вылечившихся от COVID-19, а также тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».
Утверждается, что самые высокие показатели антител были у тех, кто получил две дозы российской вакцины, плюс переболел коронавирусной инфекцией.
На втором месте по эффективности — результаты тех, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен коронавирусом ранее.
Наименьшая защита от мирового вируса — у привитых китайского происхождения Sinopharm, ранее не перенесших болезни.
Напомним, что в августе исследователи из Великобритании установили, что защита двух наиболее распространенных в стране вакцин — Pfizer и AstraZeneca — ослабевает против «дельта»-штамма SARS-CoV-2 после трех месяцев действия.