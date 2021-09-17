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Насколько эффективна вакцина «Спутник V»: Новое заявление ученых

6:43:039/17/2021Фото: Pixabay
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Исследование проводилось на изучении 309 образцов плазмы людей, вылечившихся от COVID-19, а также тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».

В России вакцинация проходит с января этого года

Испанские ученые провели эксперименты, при которых российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против коронавирусного штамма «дельта» по сравнению с вакцинами англо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinopharm, сообщает газета La Nacion.

Исследование проводилось на изучении 309 образцов плазмы людей, вылечившихся от COVID-19, а также тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».

Утверждается, что самые высокие показатели антител были у тех, кто получил две дозы российской вакцины, плюс переболел коронавирусной инфекцией.

На втором месте по эффективности — результаты тех, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен коронавирусом ранее.

Наименьшая защита от мирового вируса — у привитых китайского происхождения Sinopharm, ранее не перенесших болезни.

Напомним, что в августе исследователи из Великобритании установили, что защита двух наиболее распространенных в стране вакцин — Pfizer и AstraZeneca — ослабевает против «дельта»-штамма SARS-CoV-2 после трех месяцев действия.

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