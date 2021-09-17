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«Бюллетени в щель не лезут»: В Бердске начались выборы депутатов Госдумы и местного горсовета 17-19 сентября

6:19:549/17/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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В пятницу и субботу станет известна только явка избирателей. Итоги подведут в ночь на 20 сентября. Изменение мест для голосования в связи перенарезкой бердских округов может негативно сказаться: люди путаются и отказываются идти по новому адресу.

Голосующий в Бердске испытывали сложности - невозможно скинуть в урну сразу три бюллетеня
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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В Бердске с утра 17 сентября началось трехдневное голосование. Бердчане вместе со всей страной выбирают новый состав Государственной думы, а также депутатов городского представительного органа власти. В 8.00 в пятницу открылись все 49 бердских избирательных участков. И на некоторых стояли очереди.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель участковой избирательной комиссии, расположенной в Центре развития образования, Елена Синицына. В первый час проголосовали, в основном, «люди в форме». Вероятно, они решили воспользоваться своим конституционным правом до начала рабочего дня. Пенсионеры пошли чуть попозже — ближе к полудню. На 12.00 на участке №1355 сделали свой выбор около 60 человека.

- Большой поток был на открытии участка. В 8 часов стояла очередь. Половина из проголосовавших пришли до 9.00, - прокомментировала руководитель ТИК.
Она, опытный «выборщик», высоко оценила комфорт на участке для голосования, которого никогда в этом месте не было. Но смена адреса может негативно сказаться.

Округ №8 разделили на два участка: один в Центре образования, второй напротив — в ДХШ «Весна». Избиратели, особенно пожилые, путаются. Члены УИК им терпеливо объясняют, куда нужно идти. Изменение мест для голосования, по мнению Елены Синицыной, может понизить явку. Ведь кто-то, придя на прежние участки, может махнуть рукой и отказаться от участия в выборах. Хотя участковые избиркомы сделали все возможное, чтобы оповестить избирателей о новых местах для голосования.

- Не думаю, что бердчане как-то по-разному относятся к уровню выборов. Мне кажется, что те, кто голосует всегда, они одинаково участвуют в выборах и президента, и городского совета депутатов. По-моему, от этого явка не зависит, - высказалась Елена Викторовна, подчеркнув, что каждый из членов УИК выберет время, чтобы проголосовать на своих участках.

Пока на участке зарегистрировали 6 «надомников». Но их число может увеличиться, поскольку заявки на доставку урны для голосования на дом принимают до двух часов дня 19 сентября.

- Что-то бумажки не влезают, бюллетени в щель не лезут, - констатировал 80-летний Александр Иванович, пытаясь бросить в урну для голосования сразу три бюллетеня, которые ему выдали на участке.
Избирателю посоветовали опускать по одному бланку. Впрочем, и другие голосующие тоже испытывали трудности — отверстие слишком маленькое.

Александр Иванович рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что он всю жизнь ходит голосовать - «еще при советской власти начал». - Голосую за разных. Люди обязательно должны ходить на выборы, иначе выберут, кого не надо, - высказался пенсионер, отметив, что будет сам приходить голосовать, «пока ноги держат».

Говорит, хотел вызвать лежачей жене комиссию на дом, но супруга разочаровалась после общения со старшей по подъезду.
- Она ходила по квартирам, агитировала. Я ей сказал, что сам выберу, за кого мне голосовать. Я и выбрал, кого мне надо, кто способен стоять у руля и работать для людей, - поведал Александр Иванович.

На участке находятся два сотрудника полиции, представитель МЧС и четыре наблюдателя. Пока нарушений они не выявили, но вопросы задают. Например, почему руководитель Центра заходил в помещение для голосования. «Оценить, как организована работа УИК, есть ли в чем-то нужда, как помыт с дезинфицирующим средством пол и другое», - дала ответ Синицына.

По итогам первого и второго дней голосования — 17 и 18 сентября — будут только результаты по явке избирателей. Участковые избирательные комиссии посчитают, сколько человек пришли голосовать. Победителей выборной гонки назовут после подсчета голосов по окончании последнего дня выборов — после 10.00 в воскресенье, 19 сентября. Поскольку считать придется по трем бюллетеням, подведение итогов затянется. Но уже в ночь на понедельник станут известны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов как на думских, так и на местных выборах.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 27 депутатских мандатов в бердский горсовет баллотируется 178 кандидатов. Выборы уже сопровождаются скандалами.

В первые часы голосования на избирательных округах народу не много

Полиция дежурит на каждом избирательном участке Бердска

Бердским избирателям выдают по три бюллетеня

Избирательный участок в Центре развития образования открыли впервые

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