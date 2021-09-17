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Какой сегодня церковный праздник 17 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

6:20:569/17/2021Фото: pixabay.com
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В этот день крестьяне выкапывали поздний лук.

17 сентября - Народный праздник Острых вил

Православные праздники 17 сентября 2021 года
Собор Воронежских святых
Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского
Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы
Пророка Моисея Боговидца

Народные праздники
Народный праздник Острых вил (Неопалимая Купина, Луков день, Вавила - поздние вилы).
В этот день крестьяне выкапывали поздний лук. Люди ходили в церковь чтобы заказать молебен о защите дома от пожара.
В народе говорили: "На Вавилу вилы празднуют - в земле лежат".

Источник: my-calend.ru www.astromeridian.ru

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