Какой сегодня церковный праздник 17 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 17 сентября 2021 года
Собор Воронежских святых
Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского
Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы
Пророка Моисея Боговидца
Народные праздники
Народный праздник Острых вил (Неопалимая Купина, Луков день, Вавила - поздние вилы).
В этот день крестьяне выкапывали поздний лук. Люди ходили в церковь чтобы заказать молебен о защите дома от пожара.
В народе говорили: "На Вавилу вилы празднуют - в земле лежат".
Источник: my-calend.ru www.astromeridian.ru