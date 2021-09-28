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27.09
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7 продуктов, которые едят самые старые люди в мире - все ли они так полезны?

11:00:559/27/2021Фото: pxhere.com
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Употребление слишком большого количества насыщенных жиров повысит уровень холестерина, увеличивая риск сердечных заболеваний

Оливковое масло
Оливковое масло богато полезными жирами, а также обладает отличными антиоксидантными свойствами

КАК ПРОЖИВАТЬ дольше - это вопрос, на который мы все хотим получить ответ. Кусок чая - ключ к долгой жизни, или как насчет кусочка торта Баттенберг в день? Это секреты самых старых людей в мире и мнение эксперта о том, подойдут ли они вам.

Со времен легенды о Святом Граале мы искали секреты вечной жизни . Но какими секретами клянутся самые старые люди в мире? От рыбы с жареным картофелем до бекона и средиземноморской диеты , мы заручаемся поддержкой опытного диетолога Дженэд Броделл из Nutrition and Co, чтобы взвесить семь продуктов, которые присягнули старейшим людям в мире, пишет express.co.uk.

Рыба с жареным картофелем один раз в неделю

109-летний Джон Тиннисвуд, старейший мужчина в Великобритании, приписал свою долгую жизнь «вкусному чаю» один раз в неделю. Является ли этот восхитительный ужин Святым Граалем?

Йенаед говорит: «В конечном итоге рыба будет обеспечивать организм незаменимыми жирами, а также жирными кислотами омега-3, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Чипсы добавят удовольствия от еды, и это правильно. Это могло сработать в его пользу! »

Вердикт: употребление рыбы в пищу приносит много пользы для здоровья. Хотя рыба с жареным картофелем может содержать много жира, время от времени можно побаловать себя.

Рыба с жареным картофелем один раз в неделю

109-летний Джон Тиннисвуд, старейший мужчина в Великобритании, приписал свою долгую жизнь «вкусному чаю» один раз в неделю. Является ли этот восхитительный ужин Святым Граалем?

Йенаед говорит: «В конечном итоге рыба будет обеспечивать организм незаменимыми жирами, а также жирными кислотами омега-3, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Чипсы добавят удовольствия от еды, и это правильно. Это могло сработать в его пользу! »

Вердикт: употребление рыбы в пищу приносит много пользы для здоровья. Хотя рыба с жареным картофелем может содержать много жира, время от времени можно побаловать себя.

Каша

Джесси Галлан была самой старой женщиной Шотландии до 2015 года, когда она умерла в преклонном возрасте 109 лет.

Перед смертью Джесси приписывала свою долгую жизнь тому, что она «ела кашу и держалась подальше от мужчин» - может ли это сработать для вас?

Йенаед говорит: «Каша обеспечит клетчаткой, что является дополнительным бонусом в вашем рационе и рекомендуется.

«Исследования показывают, что увеличение потребления пищевых волокон, особенно зерновых, снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и всех видов рака.

«Что касается мужчин, я не уверен! Но снижение уровня стресса полезно для вашего здоровья в целом! »

Бекон

116-летняя Сюзанна Мушатт Джонс была самым старым живым человеком в мире и последним выжившим американцем, родившимся в 19 веке, до своей смерти в 2016 году.

Выступая из своего дома престарелых в Бруклине, Нью-Йорк, она назвала есть бекон своим секретом долголетия.

Это сработает для вас? Не надейтесь.

Дженаед говорит: «Бекон, кроме восхитительного вкуса, не имеет особой питательной ценности.

«Употребление слишком большого количества насыщенных жиров повысит уровень холестерина, увеличивая риск сердечных заболеваний.

«Однако в случае с Сюзанной я считаю, что именно удовольствие, которое принес ей бекон, способствовало ее чувству радости жить дольше! Еда всегда должна приносить радость в вашу жизнь, а не вызывать беспокойство ».

Оливковое масло

Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в невероятном возрасте 122 лет, считала оливковое масло, портвейн и шоколад секретами долгой жизни.

Йенаед говорит: «Похоже, что диета Жанны состояла из того, что мы называем средиземноморским режимом питания. Оливковое масло - главный источник жира в средиземноморской диете.

«Оливковое масло богато полезными жирами, а также обладает отличными антиоксидантными свойствами.

«Люди, которые придерживаются этой диеты, имеют более высокую продолжительность жизни, в том числе более низкую вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний».

Порт

Жанна из французского Арля вспомнила, как познакомилась с Винсентом Ван Гогом в 1888 году.

Крепленый портвейн был любимым напитком Жанны: но может ли портвейн быть тем, что течет из фонтана молодости?

Это хорошие новости для любителей десертного вина от Йенэд.

Йенаед говорит: «Виноград, используемый для производства портвейна, богат ресвератролом, полифенолом, который содержится в некоторых растениях и фруктах и ​​действует как антиоксидант.

«Кроме того, ресвератрол обладает противовоспалительными свойствами, поэтому они помогают предотвратить некоторые сердечные и аутоиммунные заболевания».

Лучше всего употреблять алкоголь в умеренных количествах, так как слишком много алкоголя может негативно сказаться на вашем здоровье: но время от времени стакан портвейна может быть хорошим ходом.

Шоколад

122 года - это ужасно долгий срок без шоколада, поэтому мы не удивлены, что он попал в тройку лучших для Жанны.

Дженаед говорит: «Когда дело доходит до шоколада, жизнь - это баланс, а шоколад служит высвобождением дофамина и приносит удовольствие от еды и свободу».

Четыре золотых правила питания, которые помогут вам жить дольше

Это главные советы Йенэд о том, как лучше питаться и жить дольше.

«Ешьте не менее трех порций овощей в день. Чем больше цвета, тем лучше! »
«Перестаньте беспокоиться о калориях, ешьте цельную пищу и убедитесь, что большинство из них - это растения. Растительная пища богата клетчаткой, которая защищает сердечно-сосудистую систему, и исследования показали, как она способствует долголетию ».
«Обеспечьте две порции жирной рыбы в неделю для незаменимых жирных кислот, а также орехов и семян».
«Ешьте медленно, интуитивно понятно и, самое главное, наслаждайтесь едой!»

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