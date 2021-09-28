Бердск накрыл морозный туман ранним утром 28 сентября

Сегодня, 28 сентября Бердск окутал густой туман.
Как сообщили горожане изданию "Курьер. Среда. Бердск", природное явление значительно снизило видимость автомобилистов и пешеходов.
Некоторые бердчане сравнили туман с фантастическим облаком.
- Наблюдал сегодня их окна. Выглядит волшебно, - отметил местный житель.
Напомним, что о тумане предупреждали и Сибирские синоптики. Как стало известно, туман связан с большим количеством осадков, обрушившихся на Новосибирскую область в последние дни. К слову, днем в Бердске ожидается ясная солнечная погода, но с минусовыми температурами. К обеду температура воздуха составит +6…+8 градусов. Ветер подует северо-западный, с порывами 2 метра в секунду.