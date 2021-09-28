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Бердск накрыл морозный туман ранним утром 28 сентября

2:27:559/28/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Природное явление значительно снизило видимость автомобилистов и пешеходов. По словам специалистов, туман появился из-за обильных осадков.

Одна сторона неба голубая, а на другой - виднеется дымка

Сегодня, 28 сентября Бердск окутал густой туман.

Как сообщили горожане изданию "Курьер. Среда. Бердск", природное явление значительно снизило видимость автомобилистов и пешеходов.

Некоторые бердчане сравнили туман с фантастическим облаком.

- Наблюдал сегодня их окна. Выглядит волшебно, - отметил местный житель.

Напомним, что о тумане предупреждали и Сибирские синоптики. Как стало известно, туман связан с большим количеством осадков, обрушившихся на Новосибирскую область в последние дни. К слову, днем в Бердске ожидается ясная солнечная погода, но с минусовыми температурами. К обеду температура воздуха составит +6…+8 градусов. Ветер подует северо-западный, с порывами 2 метра в секунду.

По словам людей, ухудшение видимости на наблюдалось уже ночью

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