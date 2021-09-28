Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Семь новых автоклубов заработают в регионе до конца 2021 года по нацпроекту «Культура»

2:47:089/28/2021Фото: pixabay.com
0

Ещё семь районов Новосибирской области до конца 2021 года получат автоклубы, таким образом, всего в регионе в конце текущего года будут работать 20 автоклубов, приобретенных в рамках реализации национального проекта «Культура».

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта в регионе будет созданы шесть модельных библиотек

Усиление кадрового состава в сфере культуры, обустройство модельных библиотек, автоклубов и многие другие актуальные вопросы реализации нацпроекта «Культура» в районах Новосибирской области обсудили участники заседания коллегии министерства культуры региона 24 сентября в Сузунском районе области.

«Помимо продолжения системной работы в рамках национального проекта, необходимо увеличить доли обучающихся в образовательных учреждениях по предпрофессиональным программам, а также усилить кадровый состав сферы культуры за счёт повышения квалификации сотрудников, привлечения молодых специалистов, увеличения количества обучающихся в сфере культуры и искусства по целевому набору. Ещё одной важной задачей является повышение доступности программы «Пушкинская карта» для молодых жителей отдалённых районов области», – обозначила основные актуальные задачи министр культуры министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Как отметил начальник управления государственной культурной политики министерства культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, рост финансирования нацпроекта в регионе продолжается, прежде всего, за счёт доли областного бюджета. За три года общий объём финансирования из федерального и регионального бюджетов составил 1 млрд 237 млн рублей. Самые большие вложения приходятся на текущий год и составляют почти 582,99 млн рублей. Работа в рамках нацпроекта идёт по трем направлениям: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Большая часть средств приходится на проект «Культурная среда» – более 460 млн рублей в 2021 году. На эти средства осуществляют ремонт, реконструкцию и модернизацию учреждений культуры.

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта в регионе будет созданы шесть модельных библиотек. Помимо Центральной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина города Новосибирска, открытой в сентябре, модельными станут Чернореченская сельская библиотека Искитимской Централизованной библиотечной системы и Центральная детская библиотека ЦБС г. Бердска. На их создание выделено по 5 млн рублей. За счёт средств областного бюджета будет создано ещё три библиотеки: Центральная библиотека Чановской ЦБС, Детская библиотека Купинской ЦБС и Детская библиотека Сузунской ЦБС.

Актуальной задачей в 2021-2022 годах станет реализация предпрофессиональных образовательных программ во всех муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств и достижение доли обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств к 1 сентября 2022 года до 12 % от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет. Ещё одной важной задачей является укрепление кадрового состава муниципальных учреждений молодыми специалистами.
Реализация нацпроекта «Культура» на территории Новосибирской области находится на контроле правительства региона.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Изменения им к лицу: знаменитости до и после похудения
Необычайные татуировки с миксом знаменитых картин и персонажей
30 фото мировых достопримечательностей с неожиданного ракурса
Интересные факты из жизни американских президентов
Игра элиты: почему вы должны научиться играть в большой теннис
Истина познается в сравнении: 30 прекрасных жизненных иллюстраций
Мир, который вы не увидите невооруженным взглядом: 30 фото
30 классных кадров, сделанных в удачное время
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Контрасты, в которых мы живем: 25 удивительных фото
30 любопытных фактов о Франции
Мастер-класс: экономим во время путешествия
Оригинальное в мире: запоминающиеся улицы
Мифы и правда об уходе за волосами
Глобальные проблемы и фобии современного человека
35 самых интересных фактов о Крымском полуострове
Зверьки вне клетки: лучшие открытые зоопарки мира
нацпроекткультура. автоклуб
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мало автоклубов в регионе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Эти фото выбрали среди тысяч: зато теперь хохочет вся Сеть
vsenovosti.net

Последние новости

Борис Корчевников признался, что был влюблен в актрису Анастасию Вертинскую
3:09:52 9/28/2021
Борис Корчевников признался, что был влюблен в актрису Анастасию Вертинскую
БердскВ Бердске жители ул. Вокзальной пожаловались на мусорные контейнеры забитые доверху отходами
3:08:13 9/28/2021
В Бердске жители ул. Вокзальной пожаловались на мусорные контейнеры забитые доверху отходами
История святой Евфимии Всехвальной: как девушка спаслась от диких зверей на арене цирка. Чудеса Евфимии и мощная молитва
3:00:13 9/28/2021
История святой Евфимии Всехвальной: как девушка спаслась от диких зверей на арене цирка. Чудеса Евфимии и мощная молитва
БердскВ Бердске выявлено еще шесть новых пациентов с COVID-19
2:50:40 9/28/2021
В Бердске выявлено еще шесть новых пациентов с COVID-19
Семь новых автоклубов заработают в регионе до конца 2021 года по нацпроекту «Культура»
2:47:08 9/28/2021
Семь новых автоклубов заработают в регионе до конца 2021 года по нацпроекту «Культура»
БердскФильм "Батя" режиссера из Бердска Дмитрия Ефимовича отметили на кинофестивале в Италии
2:42:43 9/28/2021
Фильм "Батя" режиссера из Бердска Дмитрия Ефимовича отметили на кинофестивале в Италии
О чем нужно помолиться 28 сентября в Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня каждому верующему
2:30:56 9/28/2021
О чем нужно помолиться 28 сентября в Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня каждому верующему
БердскБердск накрыл морозный туман ранним утром 28 сентября
2:27:55 9/28/2021
Бердск накрыл морозный туман ранним утром 28 сентября
В России начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса «Бетувакс»
2:21:38 9/28/2021
В России начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса «Бетувакс»
Грешно ли работать 28 сентября в великое Попразднство Воздвижения Креста Господня? Что говорит церковь?
2:00:15 9/28/2021
Грешно ли работать 28 сентября в великое Попразднство Воздвижения Креста Господня? Что говорит церковь?