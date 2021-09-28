Семь новых автоклубов заработают в регионе до конца 2021 года по нацпроекту «Культура»

Усиление кадрового состава в сфере культуры, обустройство модельных библиотек, автоклубов и многие другие актуальные вопросы реализации нацпроекта «Культура» в районах Новосибирской области обсудили участники заседания коллегии министерства культуры региона 24 сентября в Сузунском районе области.
«Помимо продолжения системной работы в рамках национального проекта, необходимо увеличить доли обучающихся в образовательных учреждениях по предпрофессиональным программам, а также усилить кадровый состав сферы культуры за счёт повышения квалификации сотрудников, привлечения молодых специалистов, увеличения количества обучающихся в сфере культуры и искусства по целевому набору. Ещё одной важной задачей является повышение доступности программы «Пушкинская карта» для молодых жителей отдалённых районов области», – обозначила основные актуальные задачи министр культуры министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.
Как отметил начальник управления государственной культурной политики министерства культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, рост финансирования нацпроекта в регионе продолжается, прежде всего, за счёт доли областного бюджета. За три года общий объём финансирования из федерального и регионального бюджетов составил 1 млрд 237 млн рублей. Самые большие вложения приходятся на текущий год и составляют почти 582,99 млн рублей. Работа в рамках нацпроекта идёт по трем направлениям: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Большая часть средств приходится на проект «Культурная среда» – более 460 млн рублей в 2021 году. На эти средства осуществляют ремонт, реконструкцию и модернизацию учреждений культуры.
В 2021 году в рамках реализации нацпроекта в регионе будет созданы шесть модельных библиотек. Помимо Центральной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина города Новосибирска, открытой в сентябре, модельными станут Чернореченская сельская библиотека Искитимской Централизованной библиотечной системы и Центральная детская библиотека ЦБС г. Бердска. На их создание выделено по 5 млн рублей. За счёт средств областного бюджета будет создано ещё три библиотеки: Центральная библиотека Чановской ЦБС, Детская библиотека Купинской ЦБС и Детская библиотека Сузунской ЦБС.
Актуальной задачей в 2021-2022 годах станет реализация предпрофессиональных образовательных программ во всех муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств и достижение доли обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств к 1 сентября 2022 года до 12 % от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет. Ещё одной важной задачей является укрепление кадрового состава муниципальных учреждений молодыми специалистами.
Реализация нацпроекта «Культура» на территории Новосибирской области находится на контроле правительства региона.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области