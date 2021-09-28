В Бердске жители ул. Вокзальной пожаловались на мусорные контейнеры забитые доверху отходами

Жители Вокзальной, 52 пожаловались на переполненные мусорные контейнеры.
Как рассказал один из жителей анонимно, мусор не вывозится уже около 2-х дней. К этому времени площадка завалена бытовыми отходами полностью. Тошнотворный запах распространяется по округе.
- А что бердские мусорщики забастовали? Раньше приезжали по два раза в день и по ночам тоже, а сейчас нет, - сообщил бердчанин сегодня, 28 сентября.
По словам директора "ЭкоСервис" Жанны Теличко, мусор на ул. Вокзальной, 52 вывозится ежедневно. Также стало известно, что перевозчик мусора тесно сотрудничает с ООО "Экология-Новосибирск".
- У нас с "Экологией-Новосибирск" заключен договор за транспортирование отходов по городу Бердску, - произнесла директор "ЭкоСервиса" 28 сентября.
К слову, о долгах регионального оператора Теличко предпочла не говорить, сославшись на коммерческую тайну.
Напомним, что ранее сообщалось о новых контактных данных "ЭкоСервиса".
В компанию следует обращаться по следующим номерам:
- 8 (913) 703-75-79;
- 8 (383 41) 5-60-02;
- 8 (383) 287-70-79.
Офис компании остался на прежнем месте - ул. Ленина, 17А. Режим работы - с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу (с перерывом на обед 12.00-13.00).