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В Бердске жители ул. Вокзальной пожаловались на мусорные контейнеры забитые доверху отходами

3:08:139/28/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам местных жителей, мусор не вывозится два дня. Раньше, как говорят бердчане, вывозили днем и ночью, а сейчас странное затишье.

Вывоз мусора стал отдельной статьей расходов ЖКХ

Жители Вокзальной, 52 пожаловались на переполненные мусорные контейнеры.

Как рассказал один из жителей анонимно, мусор не вывозится уже около 2-х дней. К этому времени площадка завалена бытовыми отходами полностью. Тошнотворный запах распространяется по округе.

- А что бердские мусорщики забастовали? Раньше приезжали по два раза в день и по ночам тоже, а сейчас нет, - сообщил бердчанин сегодня, 28 сентября.

По словам директора "ЭкоСервис" Жанны Теличко, мусор на ул. Вокзальной, 52 вывозится ежедневно. Также стало известно, что перевозчик мусора тесно сотрудничает с ООО "Экология-Новосибирск".

- У нас с "Экологией-Новосибирск" заключен договор за транспортирование отходов по городу Бердску, - произнесла директор "ЭкоСервиса" 28 сентября.

К слову, о долгах регионального оператора Теличко предпочла не говорить, сославшись на коммерческую тайну.

Напомним, что ранее сообщалось о новых контактных данных "ЭкоСервиса".

В компанию следует обращаться по следующим номерам:

- 8 (913) 703-75-79;

- 8 (383 41) 5-60-02;

- 8 (383) 287-70-79.

Офис компании остался на прежнем месте - ул. Ленина, 17А. Режим работы - с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу (с перерывом на обед 12.00-13.00).

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