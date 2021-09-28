В Бердске выявлено еще шесть новых пациентов с COVID-19

На 28 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 329 жителей, рассказал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для выявления точного количества заболевших, было взято 165 тестов. Выздоровевших и выписанных 2333 человека. Однако на сегодняшний день зафиксировано 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2492 случая коронавирусной инфекции.
Ситуация в образовательных организациях: заболевших ковид – 18 воспитанников (СОШ - 11, ДС - 7) + 4 сотрудника. Контактных всего 414, из них школы - 294, сады - 120. Закрыты по ковиду: 7 групп в дошкольных учреждениях и 6 классов.
Отметим, что по ОРВИ закрытых классов и групп нет.