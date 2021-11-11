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Дочь певицы Юлии Началовой исполнила песню в новом телешоу на телеканале Россия-1

2:59:4011/11/2021
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Членами жюри были Николай Басков и Сергей Лазарев.

Дочь певицы выступила перед Николаем Басковым и Сергеем Лазаревым.

Дочь исполнительницы Юлии Началовой 14-летняя Вера Алдонина спела песню в новом шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1». Девочка выступила в дуэте с Александром Панайотовым. А для исполнения музыканты выбрали трек «Герой не моего романа», автором которого является мать маленькой певицы. Видеозаписью выступления и несколькими кадрами со сцены Алдонина поделилась с подписчика на своей странице в Instagram.

Из-за правил телешоу, Александру изначально не сообщали, с кем он будет исполнять эту песню. Партнера он увидел только на сцене. А членами жюри были Николай Басков и Сергей Лазарев.

– Басков и Лазарев сказали столько теплых слов, хочется их поблагодарить. Также хочу сказать спасибо Александру. Дуэт, который мы создали останется в моем сердце, – написала девочка.

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музыкапениеПевица.Сергей ЛазаревНиколай Басков
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