Дочь певицы Юлии Началовой исполнила песню в новом телешоу на телеканале Россия-1

Дочь исполнительницы Юлии Началовой 14-летняя Вера Алдонина спела песню в новом шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1». Девочка выступила в дуэте с Александром Панайотовым. А для исполнения музыканты выбрали трек «Герой не моего романа», автором которого является мать маленькой певицы. Видеозаписью выступления и несколькими кадрами со сцены Алдонина поделилась с подписчика на своей странице в Instagram.
Из-за правил телешоу, Александру изначально не сообщали, с кем он будет исполнять эту песню. Партнера он увидел только на сцене. А членами жюри были Николай Басков и Сергей Лазарев.
– Басков и Лазарев сказали столько теплых слов, хочется их поблагодарить. Также хочу сказать спасибо Александру. Дуэт, который мы создали останется в моем сердце, – написала девочка.