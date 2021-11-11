Долгосрочные последствия коронавируса: как они могут проявляться

Недавнее исследование Университета Монаша показало, что через шесть месяцев после выздоровления от критического заболевания COVID-19 каждый пятый человек умер, и почти 40 процентов выживших получили новую инвалидность.
В ходе исследования под руководством профессора Кэрол Ходжсон изучалась критическая болезнь COVID-19 в Австралии в период с 6 марта по 4 октября 2020 года, измерялась смертность, новая инвалидность и возвращение к работе людей, которые были помещены в отделения интенсивной терапии, пишет Medical Xpress.
Через шесть месяцев 43 из 212 (20,3 процента) подходящих пациентов умерли, а 42 из 108 (38,9 процента) выживших пациентов, которые ответили на исследование, сообщили о новой нетрудоспособности.
Исследование показало, что 71,3% выживших пациентов сообщили о стойких симптомах, таких как одышка, потеря силы, усталость, головные боли и потеря обоняния и вкуса после выздоровления от тяжелой болезни.
Также наблюдалось значительное снижение качества жизни, связанного со здоровьем, во всех сферах, но некоторые участники сообщили о новых проблемах с мобильностью (33,9 процента), обычной деятельностью (43,2 процента) и болью (34,2 процента), а также когнитивными нарушениями (33,3 процента), и пятая часть (20 процентов) сообщила о тревоге (20,2 процента), депрессии (20 процентов) и/или посттравматическом стрессовом расстройстве (18,4 процента). Более одного из 10 выживших остались без работы из-за плохого состояния здоровья.
Результаты опубликованы в Critical Care сегодня.
Профессор Ходжсон является руководителем отдела клинических испытаний и когортных исследований Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины и заместителем директора Австралийско-новозеландского исследовательского центра интенсивной терапии Университета Монаша.
Исследование было включено в исследование краткосрочной заболеваемости тяжелой острой респираторной инфекцией (SPRINT-SARI) и проводилось в 30 отделениях интенсивной терапии по всей Австралии.
При среднем возрасте 61 года 58 процентов участников были мужчинами с сопутствующей патологией диабета или ожирения. 57% получили искусственную вентиляцию легких.
«Поскольку COVID-19 является новым заболеванием, его влияние на долгосрочные исходы у выживших все еще проявляется; однако эти результаты предполагают, что пациенты должны проходить обследование при выписке из больницы на предмет новых функциональных нарушений, поскольку это бремя новой инвалидности после тяжелого заболевания, вызванного COVID. -19 представляет собой неотложную проблему общественного здравоохранения», - сказал профессор Ходжсон.
Шерен, участник исследования и медицинский работник из Виктории, провела более месяца в больнице, в том числе 16 дней в коме, выписавшись из больницы в августе 2020 года. Все еще недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы вернуться к работе, и говорит, что продолжающиеся эмоциональные и физические столкнуться с последствиями COVID-19 было неприятно.
«Этот вирус состарил меня на 30 лет, я постоянно полагаюсь на помощь семьи в выполнении даже самых простых задач, таких как приготовление еды и работа по дому. Растягиваться, чтобы дотянуться до дна стиральной машины, - это слишком, - сказал Шерен.
«Прошел почти год, а я все еще не вернулся к своему нормальному быстрому и радостному ритму жизни до COVID».