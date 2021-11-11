Удивительная история обретения святого лика - Озерянской иконы Божией Матери: как косарь нашел в траве чудотворный образ

12 ноября отмечается память одного из известных чудотворных образов Пресвятой Богородицы.
Эту икону обнаружили совершенно случайно и очень необычным образом. Чудо явления произошло в 17 веке, когда один из крестьян вышел в поле, чтобы скосить траву на сено. В те времена еще случались татарские набеги, которые грабили и разоряли монастыри.
По преданию, когда косарь взмахнул косой и ударил по траве, то ему послышался человеческий стон. Крестьянин не сразу понял откуда он исходил, пока не присмотрелся к траве, что скосил. Оказалось, он пополам разрубил икону Божией Матери. Мужчина очень расстроился, что случайно испортил святыню, поэтому взял ее с собой домой. Он поставил образ у себя на алтаре, помолился и пошел спать.
На утро косарь не нашел вчерашние половины, в испуге он решил снова отправиться на место находки. И перед ним возникла целая икона, лишь с небольшим шрамом на месте разреза. Две части образа срослись воедино. Кроме того, крестьянин увидел как перед иконой горела свеча, а рядом забил источник с чистой водой. Местный священник был очень рад такому духовному явлению, о чем и сообщил владыке Белгородскому и Обоянскому Феодосию, а затем, по его благословению, выстроил деревянную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В первую очередь, в церкви установили святой образ. Множество христиан получали утешение и исцеление после молитв к Озерянская иконе Богородицы.