Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Удивительная история обретения святого лика - Озерянской иконы Божией Матери: как косарь нашел в траве чудотворный образ

4:30:2511/11/2021,София Мальцева
0

По преданию, когда косарь взмахнул косой и ударил по траве, то ему послышался человеческий стон.

По благословению, выстроил деревянную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.Фото: Pixabay.com

12 ноября отмечается память одного из известных чудотворных образов Пресвятой Богородицы.

Эту икону обнаружили совершенно случайно и очень необычным образом. Чудо явления произошло в 17 веке, когда один из крестьян вышел в поле, чтобы скосить траву на сено. В те времена еще случались татарские набеги, которые грабили и разоряли монастыри.

По преданию, когда косарь взмахнул косой и ударил по траве, то ему послышался человеческий стон. Крестьянин не сразу понял откуда он исходил, пока не присмотрелся к траве, что скосил. Оказалось, он пополам разрубил икону Божией Матери. Мужчина очень расстроился, что случайно испортил святыню, поэтому взял ее с собой домой. Он поставил образ у себя на алтаре, помолился и пошел спать.

На утро косарь не нашел вчерашние половины, в испуге он решил снова отправиться на место находки. И перед ним возникла целая икона, лишь с небольшим шрамом на месте разреза. Две части образа срослись воедино. Кроме того, крестьянин увидел как перед иконой горела свеча, а рядом забил источник с чистой водой. Местный священник был очень рад такому духовному явлению, о чем и сообщил владыке Белгородскому и Обоянскому Феодосию, а затем, по его благословению, выстроил деревянную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В первую очередь, в церкви установили святой образ. Множество христиан получали утешение и исцеление после молитв к Озерянская иконе Богородицы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традицииисторияпраздникихристианство.икона Богородицы Озерская
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Интересна история икон?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНаркоторговец выбивает по суду деньги с осужденных экс-полицейских Бердска, укравших его вещдок Mitsubishi Outlander
4:31:38 11/11/2021
Наркоторговец выбивает по суду деньги с осужденных экс-полицейских Бердска, укравших его вещдок Mitsubishi Outlander
Удивительная история обретения святого лика - Озерянской иконы Божией Матери: как косарь нашел в траве чудотворный образ
4:30:25 11/11/2021
Удивительная история обретения святого лика - Озерянской иконы Божией Матери: как косарь нашел в траве чудотворный образ
Великобритания утвердила новый препарат от коронавируса
4:17:45 11/11/2021
Великобритания утвердила новый препарат от коронавируса
Стала известна виновница ДТП, после которого госпитализировали актрису Сафонову
4:03:48 11/11/2021
Стала известна виновница ДТП, после которого госпитализировали актрису Сафонову
Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?
4:00:00 11/11/2021
Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?
В России назвали число госпитализированных с коронавирусом среди вакцинированных
3:49:37 11/11/2021
В России назвали число госпитализированных с коронавирусом среди вакцинированных
БердскРабота: свежая вакансия автослесаря, зарплата от 50 000 рублей
3:40:55 11/11/2021
Работа: свежая вакансия автослесаря, зарплата от 50 000 рублей
Вице-премьер Голикова призвала всех россиян без медотвода прививаться от коронавируса
3:36:08 11/11/2021
Вице-премьер Голикова призвала всех россиян без медотвода прививаться от коронавируса
12 ноября – праздник Озерянской иконы Божией Матери: категорические запреты в день празднования святого лика
3:30:50 11/11/2021
12 ноября – праздник Озерянской иконы Божией Матери: категорические запреты в день празднования святого лика
Почему при коронавирусе образуются тромбы: какие препараты необходимо принимать в момент лечения и после того, как ковид прошел
3:01:55 11/11/2021
Почему при коронавирусе образуются тромбы: какие препараты необходимо принимать в момент лечения и после того, как ковид прошел