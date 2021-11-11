Наркоторговец выбивает по суду деньги с осужденных экс-полицейских Бердска, укравших его вещдок Mitsubishi Outlander

В Бердском городском суде 11 ноября началось рассмотрение иска к осужденным за продажу автомобиля Mitsubishi Outlander, который фигурировал в качестве вещдока, бывшим полицейским Бердска. Исковое заявление подал Алексей Абрамов, приговоренный к 12,5 года за распространение наркотиков. Ответчиками в гражданском деле выступают экс-сотрудники отдела МВД по Бердску Алексей Зорин, Иван Мощенко и Богдан Кравчук.
Как выяснил «Курьер.Среда», в четверг состоится предварительное слушание по иску Абрамова. Судья Наталья Новосадова, если сочтет материалы подготовленными, назначит дату рассмотрения дела по существу. Гособвинение в процессе представляет старший помощник прокурора Бердска Ольга Стулина.
По предварительным данным, Абрамов имеет претензии к бывшим полицейским относительно проданного ими его автомобиля. Также в исковых требованиях он заявил о страдании в ходе расследования его уголовного дела Зориным с подчиненными. Кроме того, Абрамов пояснил в исковом заявлении, что потерял веру в закон из-за незаконных действий правоохранителей. Поэтому намерен взыскать с них компенсацию морального вреда. Пока сумма иска уточняется.
- Поскольку есть обвинительный приговор по уголовному делу Зорина и его подельников, Абрамов вправе заявлять исковые требования. Сам он находится в местах лишения свободы. И на сегодняшнее заседание не явится. Кроме того, он не просил участия в судебном заседании по видеосвязи, - пояснила «Курьер.Среда» Стулина.
По ее словам, если судья сочтет дело подготовленным для рассмотрения по существу, то назначит дату начала процесса. Также это зависит от того, что заявят на предварительном слушании ответчики.
Громкое дело ЗоринаНапомним, что приговор троим экс-полицейским из Бердска за продажу вещдока Mitsubishi Outlander вступил в силу в августе 2020 года. А сам вердикт они услышали в апреле. Зорина и Кравчука освободили в зале суда, так как в срок зачли их содержание под стажей и домашним арестом. Мощенко подавал апелляцию, которую облсуд не удовлетворил, поэтому он отсидел на 3 месяца дольше подельников.
Всем троим вменяли ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере), а Мощенко еще ч. 3 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог). Он, бывший старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Бердску, получил 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, Ивану Мощенко запрещено занимать должности в правоохранительных органах РФ на срок 2 года.
Экс-начальнику следственного отдела МВД по Бердску Алексею Зорину суд назначил ровно такое же наказание. Богдан Кравчук, бывший оперативник отделения наркоконтроля, получил срок на 3 месяца меньше, чем у подельников, но тоже с запретом на работу в полиции в течение двух лет.
Как установили следствие и суд, в феврале 2019 года трое полицейских обманным путем завладели автомобилем Mitsubishi Outlander стоимостью 1,3 млн рублей, который принадлежал Алексею Абрамову. Он в это время проходил как фигурант уголовного дела о наркотиках. Несмотря на то, что транспортное средство являлось вещественным доказательствомпо делу, стражи порядка его продали, но Абрамову отдали лишь 400 тыс. рублей. Остальными «похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению», сказано в приговоре.
Суд доказал, что Мощенко был ответственным «за сохранность материальных ценностей, изъятых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий». Но он вскрыл опечатанный пакет с изъятыми в ходе досмотра автомобиля Абрамова деньгами и забрал оттуда 35 тыс. рублей, фактически присвоив их. А в протоколе вместо 43 тыс. рублей указал лишь 8 тыс., подделав подпись Абрамова.
Деньги поделилиВ июле 2020 года сам Алексей Абрамов услышал приговор, который провозгласил председатель Бердского горсуда Павел Яковинов. В ходе судебного следствия удалось доказать, что Абрамов на Mitsubishi Outlander перевозил наркотики. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Стоит напомнить, что дело Зорина дважды рассматривалось в суде. Первоначально процесс проходил в особом порядке (без изучения доказательств и допроса свидетелей), поскольку подсудимые признали свою вину. Однако выяснилось, что на стадии следствия признались не все, и тогдашний прокурор Бердска Роман Сивак отменил приговоры от 25 июня 2019 года.
В суде выяснилось, что потерпевший по делу полицейских Абрамов предложил отдать за ночь дома автомобиль Mitsubishi Outlander. Он просил дать ему возможность побыть с бабушкой и девушкой, даже в наручниках и в присутствии оперуполномоченных. А Зорин мечтал о таком автомобиле, рассказал на одном из заседаний подсудимый Мощенко. Абрамов в свою очередь заявил, что правоохранители хотели ему помочь, продав машину для лечения его бабушки. Якобы он сам просил их об этом, так как ее все равно изымут после ареста.
- К продаже автомобиля Абрамова никто не принуждал. Абсолютно никакого давления не было оказано. Если бы он отказался его продавать, никто бы настаивать не стал, — заверял Мощенко.
Он рассказал о планируемой перепродаже автомобиля Кравчуку и заверил, что ничего незаконного в этом нет. Дескать, это будет обычная сделка купли-продажи машины. Сначала договор оформили с Абрамовым и отдали ему 400 тыс. через его девушку. Затем авто перепродали за 970 тыс. рублей, а деньги разделили между собой, установил суд. Продавец Касаткин заработал на сделке 113 тыс. рублей.
Неладное в сделке заподозрил госинспектор ГИБДД, ставший случайным свидетелем задержания Абрамова. Вскоре к нему обратился за переоформлением машины на свое имя совсем другой человек. Инспектора насторожил этот факт, и он рассказал об этом новому собственнику внедорожника.