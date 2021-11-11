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11.11
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Тарифы на услуги связи и интернет могут вырасти на 10% в России

4:39:1711/11/2021
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Это связано с подорожанием оборудования.

Эксперты провели опрос и выяснили, что тарифы на домашний интернет могут стать выше. Фото: Pixabay.com

В России могут вырасти тарифы на домашний интернет и телевидение на 10%. Также известно, что повышение может коснуться и прочих услуг связи. Об этом стало известно из подсчетов агентства TelecomDaily. После выяснилось, что причинами такого роста стало повышение цен на оборудование для сотрудников компаний в подобной сфере. Также к поводам можно отнести инфляцию и несколько законов, которые были выпущены в последнее время.

– Рост цен может быть связан с тем, что выросла цена на зарубежное оборудование из-за повышения курса евро и доллара. Сейчас еще и дефицит комплектующих наступил, – сообщил руководитель TelecomDaily Денис Кусков.

Из результатов опросов, проведенных экспертами, следует, что 78% из опрошенных лиц готовы пойти на повышение цен в 2022 году. 48% человек заявили, что рост цен возможен на 10% и больше. А 32% опрашиваемых заявили о росте цен на 3-9%.

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