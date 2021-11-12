В России хотят ввести единый пенсионный план для самозанятых

В России власти придумали единый негосударственный план для самозанятых. Сообщается, что нововведение будет касаться россиян, которые работают на крупные компании. Обсуждение этого вопроса состоялось 11 ноября на совещании на площадке Центра стратегических разработок. Новая система подразумевает не трудоустройство работников, как сотрудников, а перевод на самозанятость либо ИП.
Россияне, оформившие ИП, должны совершать выплаты по страховым взносам и на пенсионное обеспечение. Самозанятых такие меры не касаются. По информации ФНС, 90% граждан, которые работают на себя, не копят на старость, им остается только надеяться на пенсионные выплаты. Это навело правительство на мысль, создать единый негосударственный пенсионный фонд для самозанятых.
Предварительно, фонды будут удерживать определенный процент от дохода занятого, с его согласия. Средства будут направляться на единый счет человека в НПФ. Предусмотрены и дополнительные отчисления из личного кармана. Через некоторое время человек сможет забрать средства. Либо при наступлении пенсионного возраста, либо при сложной финансовой ситуации.
Известно, что рисками таких действий являются возможные отказы со стороны самозанятых от участия в пенсионном плане. Также увеличится административная нагрузка. А Глава Минтруда России Антон Котяков ранее заявлял, что к 2024 году количество самозанятых вырастит в России в два раза.Сейчас в России порядка 3 млн самозанятых людей. Такой статус в России появился в 2019 году.