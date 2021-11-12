В Бердске провалились торги на покупку 16 квартир сиротам: Жилье за 25,5 млн рублей продаст мэрии крупный бизнесмен Виктор Голубев

В Бердске крупнейший бизнесмен Виктор Голубев продаст горадминистрации 16 квартир для детей-сирот. Аукцион стоимостью 25,5 млн рублей должен был пройти 10 ноября. Но он не состоялся, поскольку на торги заявился только один участник — компания «Квартал-С», аффилированная Голубеву. Впрочем, итоги аукциона оказались вполне ожидаемы, так как уже много лет в Бердске больше ни один застройщик не участвует в торгах на продажу квартир по заявке мэрии.
Поскольку торгов не было, то и стоимость выставленного на аукцион лота не изменилась. Город заплатит за 16 однокомнатных квартир, которые в последствии передадут бердчанам из категории «дети-сироты», 25 502 765 рублей. Площадь каждого жилого помещения должна быть не менее 30 кв. метров. Обязателен полный ремонт и оснащение: санузел, батареи, горячее и холодное водоснабжение, приборы учета воды и электричества, межкомнатные двери, новая электроплита.
По данным Минстроя, учредителями ООО «Квартал-С» в равных долях являются Анна Викторовна Голубева и Павел Владимирович Белов, он же является руководителем. Компания позиционирует себя как часть ПО «Кристалл» и преемник ИП Виктора Голубева. ООО, зарегистрированное в Бердске в 2015 году, активно сотрудничает также с администрацией Искитима.
Итоги второго аналогичного аукциона подведут сегодня, 12 ноября. На этих торгах разыгрывают 8 млн рублей на покупку пяти квартир для детей-сирот. С большой долей вероятности, победителем станет компания «Квартал-С» как единственный участник госзакупки. Напомним, что впервые специализированный жилфонд администрация приобретает путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов.
Площадь каждой квартиры должна быть не менее 30 кв. метров с полным ремонтом и техническим оснащением: водоотведение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, электричество. Кроме этого, в жилье должны быть установлены приборы учета, межкомнатные двери, унитаз, ванна со смесителем или душевая кабина, раковина со смесителем на кухне, новая электроплита.
Замглавы Бердска Жанна Шурова подтвердила, что в 2021 году в бюджете заложены средства на покупку 21 квартиры детям-сиротам, которым уже исполнилось 18 лет.
- По закону у нас есть возможность приобретать как готовое жилье, так и в долевом строительстве. Главное условие - ввод в эксплуатацию этого жилья должен состояться в текущем году, - подчеркнула вице-мэр.
Другие бердские застройщики отказываются от участия в аукционах, которые объявляет бердская власть. За одну квартиру мэрия может дать менее 1,6 млн рублей. По словам строителей, столько стоят «голые стены» в самой дешевой квартире без отделки и оснащения. За 53 тыс. за квадратный метр жилплощади мало кто продает новое жилье.
В апреле 2021 года также единственным участником аукциона по покупке квартир сиротам стал Виктор Голубев. За 4,8 млн рублей от продал горадминистрации три квартиры для предоставления сиротам. Уже тогда квадрат в Бердске стоил в среднем 65 тыс. рублей.
Напомним, что самая массовая покупка жилья для детей-сирот в Бердске произошла в 2019 году. На 20 квартир бюджет израсходовал 26,5 млн рублей. Однако в очереди на жилплощадь, положенную по закону, сейчас стоят примерно 4 десятка бердских сирот.
Скорее всего, сейчас квартиры предоставят в микрорайоне Белокаменном, где идет активная застройка, а также в двух пятиэтажках — бывших заброшенных домах Минобороны, которые Виктор Голубев выкупил у ведомства за 61 млн рублей. В новостройке в военном городке квартир почти не осталось.