Где на Земле люди начнут погибать первыми из-за глобального потепления: метеорологи рассказали

MET OFFICE выпустило тревожную карту, на которой показаны места на Земле, где люди будут больше всего пострадали от смертельных последствий изменения климата, если цели по выбросам не будут достигнуты.
В последнее время в заголовках газет преобладает изменение климата, поскольку саммит COP26 продолжается, и мир осознает стоящую впереди неизмеримую задачу - взять под контроль глобальное потепление. Теперь Метеобюро опубликовало исследование, показывающее, что около одного миллиарда людей на Земле будет зависеть от экстремального теплового стресса, если глобальное повышение температуры достигает 2С.
Основная цель COP26 заключалась в том, чтобы удвоить обещания мировых лидеров ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию, пишет EXPRESS.
Но эта цель находится под угрозой, поскольку ученые-климатологи заявляют, что мир почти неизбежно «превысит» 1,5 ° C - самую амбициозную цель, поставленную в Парижском соглашении 2015 года.
В соответствии с Парижским соглашением 2015 года страны формально стремились ограничить потепление до «значительно ниже» 2 ° C, в то же время «прилагая усилия» к 1,5 ° C.
Эксперты говорят, что если цель не достигнута, последствия будут катастрофическими и фатальными.
Во вторник Метеорологическое бюро опубликовало исследование, показывающее, что количество людей в регионах по всему миру, пострадавших от экстремального теплового стресса - потенциально фатального сочетания жары и влажности - может увеличиться почти в 15 раз, если повышение температуры в мире составит всего 2° C.
Метеорологическое бюро заявило, что если произойдет повышение температуры на 2C, «число людей, живущих в районах, пострадавших от сильного теплового стресса, возрастет с 68 миллионов сегодня до примерно одного миллиарда».
Экстремальный тепловой стресс похож на тепловой удар и может быть фатальным для уязвимых, молодых или пожилых людей, а также тех, кто работает на открытом воздухе.
Это измеряется путем измерения температуры и влажности и указывается с помощью так называемой глобальной температуры по влажному термометру (WBGT) - WBGT выше 32,0 ° C определяется как «экстремальный риск».
Профессор Ричард Беттс, MBE из Университета Эксетера и Метеорологического бюро, сказал: «Этот новый комбинированный анализ показывает безотлагательность ограничения глобального потепления уровнем значительно ниже 2,0 ° C.
«Чем выше уровень потепления, тем серьезнее и широко распространены риски для жизни людей, но все же можно избежать этих более высоких рисков, если мы будем действовать сейчас».
Д-р Энди Уилтшир, руководитель отдела науки о земных системах и смягчении последствий, добавил: «Любое климатическое воздействие представляет собой пугающее видение будущего.
«Но, конечно, серьезное изменение климата вызовет множество последствий, и наши карты показывают, что некоторые регионы будут подвержены влиянию множества факторов. Возможно, неудивительно, что части тропиков больше всего пострадали, поскольку такие страны, как Бразилия и Эфиопия, потенциально могут столкнуться с последствиями четырех опасностей. Быстрое сокращение выбросов необходимо, если мы хотим избежать наихудших последствий явного изменения климата».
Но картина выглядит довольно мрачной. Йохан Рокстрём, директор Потсдамского института исследований воздействия на климат в Германии, сказал: «Очень вероятно, что перескок неизбежен».
Значительное сокращение выбросов, в основном за счет сжигания ископаемого топлива - в сочетании с массовыми посадками деревьев, поглощающих углерод, и новыми технологиями по извлечению парниковых газов из атмосферы - может в конечном итоге привести к отключению глобального термостата.
Г-н Рокстрём сказал, что Земля, возможно, сможет выдержать кратковременный пролет, прежде чем начнутся необратимые изменения, такие как таяние ледяного покрова Антарктиды или массовое обрушение коралловых рифов. Он добавил: «Важна каждая десятая градуса».
На веб-сайте конференции COP26 главная цель, указанная Великобританией, - «обеспечить к середине века глобальный чистый ноль и держать 1,5 градуса в пределах досягаемости».
Премьер-министр Борис Джонсон написал в Твиттере в начале саммита: «Давайте оставим 1,5 в живых # COP26». Он не определил, что означает «в пределах досягаемости» или «жив».
Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата заявила в августе, что цель 1,5 ° C, вероятно, будет на