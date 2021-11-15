В Бердске из-за коронавируса закрыли 4 класса в школах города

В Бердске выявлено 15 новых случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус или с уже положительными результатами ПЦР-тестов находятся 928 жителей города. Такие данные предоставляет оперативный штаб по по борьбе с вирусом в регионе. Всего сдано 252 теста. Врачами удалось выписать 2 660 пациентов. А общее число заразившихся составляет 2 948 человек.
В образовательных учреждения также не обошлось без заразившихся учащихся или сотрудников: пятеро воспитанников, один ребенок из детского сада и четыре ученика одной из образовательных школ. Также заболел один сотрудник. Всего контактных людей в образовательной сфере насчитано 119 человек, из них в школах – 102, а в детских сада – 17. Из-за пандемии коронавирусной инфекции закрыты четыре класса в школах города, а по ОРВИ – 2 класса. Закрытых групп в детских садах нет.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что Еврейском автономном округе трое сотрудников скорой помощи, которые ранее отказались от вакцинации от COvid-19, заразились коронавирусом. Медработники также подавали заявления на увольнение по собственному желанию, однако потом передумали, после того, как они забрали официальный документ с просьбой об увольнении, их осмотрели терапевт и инфекционист, а результаты ПЦР-тестов оказались положительными.