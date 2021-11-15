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В Бердске из-за коронавируса закрыли 4 класса в школах города

8:45:1911/15/2021
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За минувшие сутки выявили 15 новых заболевших.

В Бердске снова выявлено 15 новых случаев заражения ковидом. Фото: Pixabat.com

В Бердске выявлено 15 новых случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус или с уже положительными результатами ПЦР-тестов находятся 928 жителей города. Такие данные предоставляет оперативный штаб по по борьбе с вирусом в регионе. Всего сдано 252 теста. Врачами удалось выписать 2 660 пациентов. А общее число заразившихся составляет 2 948 человек.

В образовательных учреждения также не обошлось без заразившихся учащихся или сотрудников: пятеро воспитанников, один ребенок из детского сада и четыре ученика одной из образовательных школ. Также заболел один сотрудник. Всего контактных людей в образовательной сфере насчитано 119 человек, из них в школах – 102, а в детских сада – 17. Из-за пандемии коронавирусной инфекции закрыты четыре класса в школах города, а по ОРВИ – 2 класса. Закрытых групп в детских садах нет.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что Еврейском автономном округе трое сотрудников скорой помощи, которые ранее отказались от вакцинации от COvid-19, заразились коронавирусом. Медработники также подавали заявления на увольнение по собственному желанию, однако потом передумали, после того, как они забрали официальный документ с просьбой об увольнении, их осмотрели терапевт и инфекционист, а результаты ПЦР-тестов оказались положительными.

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