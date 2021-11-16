Частичное Лунное затмение 19 ноября 2021: что произойдет с миром и нами в этот опасный день, когда откроется второй в этом году коридор затмений

Второй в 2021 году коридор затмений начнется с лунного затмения, которое состоится 19 ноября в 12 часов дня по московскому времени. Следующее затмение будет солнечным и пройдет 4 декабря в 10:34 по московскому времени. Скорее всего, вызовет некоторые неожиданные события в нашей жизни, как это часто бывает во время затмений, поэтому важно оставаться сосредоточенным в такие моменты. Кроме того, это событие будет довольно важным в предстоящие месяцы.
Лунное затмение происходит, когда солнце, земля и луна выстраиваются так, что тень, отбрасываемая землей, проходит над Луной.
Из-за того расстояния между солнцем, землей и Луной тень земли на самом деле состоит из двух частей: полутени, более слабой и менее сфокусированной, и умбры, которая является более сфокусированной и темной тенью.
Существует три типа лунного затмения: частичное лунное затмение (когда луна частично проходит через земную полутень), полное лунное затмение (когда луна полностью проходит через земную полутень) и полутенистое лунное затмение (когда луна проходит только через земную полутень).
19 ноября ожидается частичное затмение. Это многое значит для тех, кто увлекается астрологией.
Считается, что это затмение может выявить скелеты в шкафу или решить важные вопросы, которые не стоит скрывать или игнорировать, поскольку они могут стать очень публичными и повлиять на вашу репутацию и карьеру. Ответственно решая такие вопросы, вы можете продвинуться дальше, чтобы решить цель. Глубокие исследования вашего здоровья и исцеления являются важной частью вашей жизни и могут стать благотворными. Если какая-то работа убивает вас, отпустите ее, потому что пришло время для великой трансформации в вашей работе. Кармические возвращения, которые проявляются в вашей материальной жизни, находятся на вас, ищите в них мудрость.