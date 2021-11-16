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Бердск обрастает высотками: Цена за один квадратный метр взлетела до 58 000 рублей за 11 месяцев в 2021 году

3:44:4211/16/2021
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Только в этом году ценник подрос на 7 000 рублей.

Дома на землях Минобороны уже достроены. Фото: "Курьер.Среда"

Бердск медленно, но верно обрастает высотками. Только недавно стало известно, что дом №23 по ул. Ленина снесут, а на его месте известный бердский бизнесмен Виктор Голбуев построит многоэтажку. Этот дом - первая точечная застройка города. Также выяснилось, что если проект точечной застройки удастся, то в дальнейшем у жильцов двухэтажных домов на ул. Ленина будут таким же образом выкупать квартиры, сносить здание и на его месте возводить новый дом. Такой идеей, возможно, заинтересуются и другие бердские застройщики, считают в мэрии Бердска.

Как рассказали "Курьер. Среда" в администрации Бердска, в 2020 году в Бердске введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов, а на 1 ноября 2021 года введено в эксплуатацию 7 многоквартирных домов. На эту же дату введено в эксплуатацию 22 448 квадратов жилой площади.

Отмечается, что согласно предоставленным основными застройщиками Бердска сведениям, в 2021 году средняя цена за один квадратный метр жилья в новостройках составила:
в I квартале - 51 000 рублей;
во II квартале - 56 000 рубле;
в III квартале - 58 000 рублей.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", 19 марта этого года Виктор Голубев выкупил недостроенные дома Минобороны за 60,9 млн рублей, которые расположены в военном городке. В домах - 150 квартир, первоначально предназначавшихся для военных и их семей. До продажи долгострой простоял на земле 12 лет.

При этом квартиры в этом доме уже раскупили, как горячие пирожки. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", цена за квадратный метр в 1-комнатной квартире 37 м² равна 42 703 рублей. Что гораздо ниже рыночной.

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