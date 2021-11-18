Какие чаи облегчают симптомы метеозависимых людей в пики магнитных бурь: можно ли пить мятный чай

Чрезмерно большая солнечная активность ведет к появлению магнитных бурь. Они влекут за собой ухудшение самочувствия. Особенно сильно возникшие проблемы со здоровьем могут ощутить метеопаты и люди преклонного возраста. Существует множество способов, как можно облегчить симптомы магнитных бурь. Однако одним из самых доступных и приятных является чаепитие.
Какой чай лучше всего пить в период солнечной активности?
Поскольку магнитная буря вызывает большую нагрузку на нервную систему и общее ухудшение самочувствия, список полезных и способных помочь чаев достаточно велик. Например, можно заварить мелиссы, липы, ромашки, ягод (земляники, крыжовника, малины), душицы, а также зверобоя. О них знают многие и неспроста — их помощь неоценима, ведь они снимают напряжение, успокаивают, стабилизируют нервную систему и приводят человека в чувства. Но есть и еще один чай, которому стоит отдать отдельное внимание — мятный. Он также способен спасти ситуацию, ведь очищает сосуды, снимает напряжение, помогает уснуть и даже снимает головную боль, которая является самым частым симптомом магнитных бурь.
Добавим, что лучше всего пить натуральный чай, в котором нет вкусовых примесей.
Когда пройдут магнитные бури в ноябре и декабре 2021 года?
В этом месяце остается лишь одна магнитная буря — 25 ноября. Но в следующем ожидается еще немалое количество неблагоприятных дат: 3, 4, с 18 по 22, а также 28 декабря. В эти дни стоит быть особо внимательным к своему здоровью. В случае необходимости важно вызвать скорую помощь.
Какие последствия для здоровья несут магнитные бури и как с ними бороться?
Магнитные бури являются одним из главных возбудителей головной боли. Это связано с повышением давления у человека в этот период, общим недомоганием, слабостью и тошнотой. Все эти симптомы выстраивают неприятное состояние. Но существуют и другие не менее противные последствия для человеческого организма: тахикардия, нарушение сна и аппетита, а также обострение хронических заболеваний. Одного чая может быть недостаточно. Чтобы справиться со всем этим, стоит заблаговременно получить консультацию у врача. Тогда даже самая сильная магнитная буря будет пройдена значительно легче и без серьезных осложнений. Не забудьте приобрести лекарства и остаться дома в неблагоприятные даты. Лучшее лекарство — забота о своем здоровье.