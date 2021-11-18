Мэр Евгений Шестернин заявил, что ситуация с коронавирусом в Бердске резко ухудшилась. Но темпы вакцинации выросли

В Бердске Евгений Шестернин провел плановое заседание штаба по противодействию коронавирусу. На мероприятии сообщалось, что большая часть сотрудников, которые скептически относились к прохождению вакцинации – передумали. Они решили, что следует обеспечить себя и своих близких мерами безопасности и поставили прививку. Также сообщалось, что за последние семь дней темпы вакцинации выросли на 20%, такое сообщение появилось на сайте администрации города.
Известно, какая-то часть городских чиновников все же стоит на своем и не планирует прививаться от коронавируса. Мэр сообщил, что такие работники будут отстранены от работы в ближайшее время и до конца эпидемиологических условий. Сообщается, что помимо темпов вакцинации выросло и число заразившихся среди непривитых граждан.
– Ежедневно заражается по 14 человек, а вызовы медработников на дом насчитывают 400 звонков. Призываю вас носить маски и соблюдать дистанцию и проходить вакцинацию. Нас ждет пик заболеваемости, который придется на декабрь и январь, – сообщил главный врач филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в г.Бердске» Виктор Матко.