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Скончался второй рабочий из троих, сорвавшихся в строительной люльке с 9 этажа в Новосибирске

6:59:2211/19/2021
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Третий пострадавший находится в больнице.

Люлька рухнула с многоэтажки 18 ноября. Фото: Мэш Сибирь

Сегодня, 19 ноября, стало известно, что скончался второй рабочий, который сорвался в строительной люльке с высоты 9 этажа на стройке в Новосибирске. Напомним, 18 ноября в Новосибирске на стройке по улице Большевистской, 32, стр. 1 произошло ЧП. Там сорвалась люлька со строителями с высоты 9-этажа. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один человек погиб. Как сообщили врачи скорой помощи, работы производили трое мужчин 30, 39 и 25 лет. Один из них скончался до приезда скорой помощи – 30-летний пострадавший.

– Двое из них получили тяжелые травмы, черепно-мозговые и позвоночника. Также у них диагностированы ушибы внутренних органов. Оба выживших доставлены во 2-ю больницу скорой помощи, — сообщила главный врач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова порталу НГС.

Третий рабочий, который находился в люльке, в настоящее время находится в больнице. О его состоянии пока ничего неизвестно.

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