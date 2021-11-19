Три лучших даты для квашения капусты в конце ноября 2021: капуста будет хрустящей, если ее посолить 26, 27, 29 ноября

Квашеная капуста является популярной закуской во всех концах России. Ее добавляют в различные блюда в качестве ингредиента или употребляют самостоятельно в качестве закуски к крепким напиткам, горячим или основным блюдам. Овощ во всех его видах обладает богатым содержанием витаминов и минералов, а также различных кислот. Кроме того, квашеная капуста крайне благоприятно влияет на пищеварительную и сердечно-сосудистую систему, ускоряя и улучшая многие важные процессы в организме. Если вы хотите быстро и комфортно похудеть, можно употреблять всего 100 грамм квашеной капусты в день.
Чтобы нашинкованная и обработанная солью капуста заквасилась, она должна пройти процесс лактоферментирования. Бактерии, присутствующие в капусте, синтезируют молочную кислоту, реагируя на сахара, заложенные в овоще. Данная кислота предотвращает процессы гниения и уничтожает неприятный запах. Однако лактоферментация — это не все, что может повлиять на удачную закваску. Дело в том, что на бактерии в капусте и их жизненные циклы также влияют фазы луны и ее активность. Чтобы определить самый благоприятный день для приготовления заготовки, можно обратиться к лунному календарю.
Самыми благоприятными днями для квашения капусты в ноябре считаются 26, 27 и 29 число. Именно в этот период ночное светило способно повысить активность синтезирующих молочную кислоту бактерий и обеспечить самый лучший вкус для квашеной капусты, а также наиболее долгий срок ее хранения.